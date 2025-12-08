Vuelco y pérdida de gas: una mujer lesionada

Una joven de 27 años resultó lesionada como consecuencia de los golpes que sufrió al volcar el automóvil que conducía. La emergencia ocurrió en la Autopista de las Serranías Puntanas a la altura de Balde, hasta donde tuvieron que trasladarse los bomberos de Terrazas del Portezuelo por una fuga del equipo de GNC, que lograron controlar.

El vehículo siniestrado el domingo al anochecer fue un Chevrolet Onix blanco que quedó con las cuatro ruedas para arriba. Ante la fuga de gas, los bomberos tuvieron que forzar una de las puertas traseras, aflojar los asientos y de esta forma lograron cerrar el tubo de gas. Luego continuaron con tareas preventivas mediante el corte del suministro eléctrico y la desconexión de la batería.

La lesionada, con domicilio en la ciudad de San Luis, fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”.

“El procedimiento contó además con el apoyo de móviles policiales de la Comisaría Distrito 48.ª y de la Dirección General de Policía Caminera, quienes aseguraron el perímetro y ordenaron el tránsito durante el operativo”, informó la Policía.