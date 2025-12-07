Hace más de 20 años, lo que se vivirá este lunes en Villa de Merlo parecía lejano. Por entonces, la comunidad católica asistía a las misas en el salón parroquial, mientras el Templo Mayor atravesaba las reformas necesarias para su apertura. Ahora, el progreso, efectuado con el esfuerzo de los fieles y vecinos, marca un hito histórico. La parroquia Nuestra Señora del Rosario inaugura este lunes el Patio de la Fraternidad, un espacio destinado a la reflexión y abierto al público, inspirado en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.



La convocatoria se desarrollará con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora cada 8 de diciembre. De acuerdo con la información provista por Isidro Ortega, integrante de la comunidad parroquial, a las 20:00 horas se oficiará la Santa Misa.

La comunidad parroquial ha trabajado sin descanso para cumplir el sueño. Foto: captura de video.



A las 21:00, se vivirá un momento muy especial con la inauguración del Patio de la Fraternidad. Ver ese logro será una instancia inolvidable para todos los que aportaron su granito de arena, y un ejemplo más de que los planes de Dios son perfectos.



La noche contará con música, danza y tradición. Actuarán el Ballet Llastay y Herencia Gringa, tiñendo de argentinidad y puntanidad un encuentro histórico. También se realizará el sorteo de una moto y un Smart TV de 43 pulgadas, que se materializará ante escribana pública.



Como no puede faltar en un evento de estas características, el público podrá degustar exquisitas empanadas y choripanes preparados por la pastoral.



La parroquia Nuestra Señora del Rosario, más allá de ser un punto indispensable para la feligresía católica, se consolida como un espacio cultural en Merlo, anclado en las raíces y en el devenir de toda la comunidad. Incluso se ha posicionado como un punto de interés para el turismo. Por eso, creyentes, referentes de otras religiones, agnósticos y ateos celebrarán con entusiasmo estos avances.

