  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Domingo 07 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Domingo 07 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Villa de Merlo

La parroquia Nuestra Señora del Rosario inaugura este lunes el Patio de la Fraternidad

Será en el marco de la celebración de la Inmaculada Concepción de María. Después de la misa, habrá una noche llena de danza, música, gastronomía y tradición.

Por redacción
| Hace 3 horas
El Templo Mayor, será epicentro de un encuentro inolvidable. Foto: El Corredor Noticias.

Hace más de 20 años, lo que se vivirá este lunes en Villa de Merlo parecía lejano. Por entonces, la comunidad católica asistía a las misas en el salón parroquial, mientras el Templo Mayor atravesaba las reformas necesarias para su apertura. Ahora, el progreso, efectuado con el esfuerzo de los fieles y vecinos, marca un hito histórico. La parroquia Nuestra Señora del Rosario inaugura este lunes el Patio de la Fraternidad, un espacio destinado a la reflexión y abierto al público, inspirado en la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco.

 


La convocatoria se desarrollará con motivo de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, que se conmemora cada 8 de diciembre. De acuerdo con la información provista por Isidro Ortega, integrante de la comunidad parroquial, a las 20:00 horas se oficiará la Santa Misa.

 

 

La comunidad parroquial ha trabajado sin descanso para cumplir el sueño. Foto: captura de video. 

 


A las 21:00, se vivirá un momento muy especial con la inauguración del Patio de la Fraternidad. Ver ese logro será una instancia inolvidable para todos los que aportaron su granito de arena, y un ejemplo más de que los planes de Dios son perfectos.

 


La noche contará con música, danza y tradición. Actuarán el Ballet Llastay y Herencia Gringa, tiñendo de argentinidad y puntanidad un encuentro histórico. También se realizará el sorteo de una moto y un Smart TV de 43 pulgadas, que se materializará ante escribana pública.

 


Como no puede faltar en un evento de estas características, el público podrá degustar exquisitas empanadas y choripanes preparados por la pastoral.

 


La parroquia Nuestra Señora del Rosario, más allá de ser un punto indispensable para la feligresía católica, se consolida como un espacio cultural en Merlo, anclado en las raíces y en el devenir de toda la comunidad. Incluso se ha posicionado como un punto de interés para el turismo. Por eso, creyentes, referentes de otras religiones, agnósticos y ateos celebrarán con entusiasmo estos avances.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo