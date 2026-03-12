  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Jueves 12 de Marzo de 2026

Cumbre universitaria

La UCCuyo San Luis fue sede de la 53° Reunión del Consejo Directivo de la RADU

Durante el cónclave, los rectores y representantes de las universidades analizaron los desafíos de la educación superior. También se evaluaron los distintos proyectos que impulsa la red. El próximo encuentro será en La Rioja. 

Por redacción
| Hace 2 horas

La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis fue sede de la 53° Reunión del Consejo Directivo de la Red Andina de Universidades, un encuentro que reunió a autoridades de las distintas instituciones que integran esta red académica regional.

 

Durante la jornada, rectores y representantes de las universidades miembros compartieron un espacio de trabajo e intercambio en el que se analizaron distintos desafíos de la educación superior y se destacó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones.

 

En la ocasión, se presentaron avances en proyectos de investigación, extensión y cooperación académica que impulsa la red, entre ellos la organización del 5º° Encuentro de Investigadores y 1° Encuentro de Extensión y Transferencia de la RADU, previsto para este año. Además, iniciativas vinculadas a la movilidad estudiantil y docente y a programas de formación conjunta entre las universidades.

 

Las autoridades también realizaron una recorrida por el campus de la sede San Luis, donde conocieron distintos espacios vinculados a la formación práctica y a la vida universitaria. Entre ellos, visitaron el Hospital de Grandes Animales y el Hospital de Pequeños Animales, la Sala de Simulación de Juicios, el Departamento de Alumnos y el estudio de streaming de la universidad.

 

La realización de este encuentro la sede San Luis reafirma el compromiso de la Universidad Católica de Cuyo con el fortalecimiento de los vínculos interuniversitarios y con la construcción de espacios de cooperación que impulsen el desarrollo académico y profesional de los estudiantes.

 

Al finalizar la jornada, se definió que la próxima reunión del Consejo Directivo de la RADU se realizará en la provincia de La Rioja.

 

