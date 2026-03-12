Ariadna Romero: "la voz de la peatonal" que busca su lugar en los grandes escenarios

Hay voces que detienen el tiempo. Y quienes caminaron por la peatonal de San Luis lo saben bien. Ariadna Romero, conocida por muchos como "la chica de la peatonal", se transforma poco a poco en un fenómeno nacional. Con una mezcla de carisma, humildad y una técnica vocal envidiable, la artista puntana se encuentra en medio de una carrera hacia el éxito masivo.



La clave de su reciente explosión digital no fue la suerte, sino la perseverancia. Ariadna inició un reto personal: subir videos cantando todos los días de manera ininterrumpida hasta lograr la viralidad total.



Los resultados no tardaron en llegar. Sus versiones de clásicos melódicos y piezas fundamentales del folclore argentino comenzaron a inundar las calles y las redes, cosechando miles de "likes" y comentarios que destacan su autenticidad.



El impacto de su talento la llevó recientemente a uno de los epicentros del espectáculo: la Calle Corrientes. Además de presentaciones en vivo, su paso por distintos canales de streaming permitió que un público más diverso conociera su versatilidad.



Ariadna no se encasilla; puede emocionar con una zamba tradicional o cautivar con una balada pop, siempre manteniendo esa "frescura" que la caracteriza desde sus inicios.