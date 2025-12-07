Mala compactación, microcuenca y pendientes: ¿Vulnerabilidad urbana en La Punta?

Área de estudio que abordó el trabajo de Héctor Gómez. Foto: Actas de Trabajos Completos del E-ICES 16 Decimosexto Encuentro del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra/Análisis del riesgo de colapso de viviendas de un sector de la Ciudad de La Punta, prevención ante escenarios climáticos previstos para la región.

Las crecientes precipitaciones, el cambio en las condiciones climáticas y las características del suelo despertaron la alerta en torno a barrios de La Punta que, en medio de algunas deficiencias, podrían verse en riesgo estructural.



El último estudio que abordó la problemática es de autoría de Héctor Gómez y Brian Muñoz, del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis. El documento, publicado en Actas de Trabajos Completos del E-ICES 16 Decimosexto Encuentro del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra, apunta una serie de cuestiones clave para entender la problemática.



El estudio



La investigación, denominada "Análisis del riesgo de colapso de viviendas de un sector de la Ciudad de La Punta, prevención ante escenarios climáticos previstos para la región", indica que los asentamientos de terrenos ocurridos entre 2020 y 2021 en el sector centro-oeste del complejo urbanístico —posteriores a la ocurrencia de lluvias extraordinarias— tuvieron afectación de mampostería. Ese panorama hizo necesario abordar la zona bajo una indagación desde el punto de vista ambiental y del riesgo asociado.



De acuerdo a las características, La Punta se encuentra en el sector pedemontano de las Sierras de San Luis, en el área correspondiente al faldeo occidental, situado a 15 kilómetros al norte de San Luis. El segmento de estudio, señala el documento, es susceptible "a la ocurrencia de eventos naturales súbitos episódicos de carácter aluvional". En otras palabras, la zona es propensa a sufrir inundaciones repentinas y violentas cuando llueve fuerte.



En ese sentido, la concentración del flujo de los nuevos cursos de agua generados por la creciente urbanización en la parte superior de la cuenca, sumado a la falta de protección de los cauces naturales, hace presuponer a los autores del trabajo "la existencia de un asentamiento diferencial producto de la falta o mala compactación de los terrenos y de la ausencia de la gestión territorial del paisaje".

Viviendas afectadas. Foto: Actas de Trabajos Completos del E-ICES 16 Decimosexto Encuentro del Centro Internacional de Ciencias de la Tierra.



De acuerdo a lo que explica el material, la zona se encuentra establecida en una "microcuenca" generada a partir del cambio de la pendiente local, donde se conjugan distintos factores. Esa combinación, a la que se suma el incremento de las precipitaciones (previstas entonces para los años 2030-2046 y 2065), resulta favorable a la complicación del escenario, con riesgo asociado ante estos fenómenos.



La cuestión peculiar es que, al menos por los hechos más recientes, parece que la estimación en años se adelantó -o potenció- y ya se experimentarían condiciones climáticas que dificultan la situación.



En 2021 hubo afectación de mamposterías en algunas viviendas, con lo cual habría indicios de peligrosidad, especialmente teniendo en cuenta las tendencias climáticas. Vale remarcar que el trabajo se efectuó a instancias de los barrios 900 y 600 Viviendas.



Datos clave



El estudio indica que, en la zona centro del país, los cambios climáticos para los tiempos venideros provocarán variaciones en las precipitaciones, sequías prolongadas e inundaciones frecuentes. La variabilidad, ya sea interanual, entre décadas o a largo plazo, "será evidente" y "hay que minimizar los impactos".



Lo cierto es que, más allá de estos parámetros, el área de análisis se encuentra en una "microcuenca" que se ha generado a partir del cambio de pendiente de la zona. Así, el sector es susceptible a la actividad erosiva.



La pavimentación de las calles aguas arriba en la cuenca facilita el escurrimiento superficial hacia las áreas más deprimidas. La falta de protección de cauces naturales y el avance de la urbanización de la cuenca "sin criterio de conservación o protección de los cursos de agua" plantean un panorama preocupante.



Por lo pronto, a excepción de los geólogos y especialistas universitarios, no parece importar mucho el tema. O al menos, públicamente, no está en la agenda de las autoridades. Hay que aprovechar el conocimiento de los expertos, dejarse guiar y tener una visión a largo plazo. Ignorar el aporte científico hoy, puede ser grave mañana, valga la metáfora.

