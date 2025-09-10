  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

20°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

Profunda tristeza

Conmoción: una muerte que trasciende la provincia

Se trata del caso de la menor de 15 años que fue hallada muerta en las proximidades del barrio 30 Viviendas de La Punta.

Por redacción
| Hace 1 hora

En las últimas horas del martes, ocurrió un hecho muy triste que caló con profundidad el sentimiento de miles de personas. Una adolescente fue hallada muerta en las cercanías del barrio 30 Viviendas de la ciudad de La Punta.

 

Las primeras informaciones indican que la menor tenía 15 años, que sería hija de un integrante de la Policía puntana y que tendría vínculos familiares en Luján.

 

Todavía se desconocen las circunstancias que rodearon el lamentable desenlace y, los otros detalles que estarán a cargo los peritos.

 

Por tratarse de una persona tan joven su muerte generó una gran consternación y tuvo una amplia repercusión, al punto que medios periodísticos de otras provincias se ocuparon del tema y durante la madrugada estuvieron tratando de obtener mayor información.

 

En las redes, además de las condolencias expresadas para sus padres y allegados, hubo cientos de comentarios referidos a los riesgos que enfrentan los adolescentes, la falta de contención psicológica y las acciones tardías que llegan de los organismos estatales.

 

 

