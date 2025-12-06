Trato degradante y abuso de poder en el Servicio Penitenciario: la alerta por Freixes

Todo lo que ocurrió a instancias de la detención de Sergio Freixes y Mario Zavala, ex funcionarios provinciales, está atravesado por la polémica. Mientras que Freixes fue filmado en el momento en que llevaba un colchón para alojarse en el Servicio Penitenciario (un acto absolutamente denigrante, innecesario periodísticamente, algo que no se ha hecho jamás ni con el delincuente más brutal), Zavala no fue sometido a ninguna difusión pública, no hay una sola foto de él en contexto carcelario. ¿Privilegios?



Incluso se supo que Freixes está con la población carcelaria común, mientras que Zavala —quien es esposo de la actual ministra de Salud, Teresa Nigra— pasa sus días en un pabellón para ex policías, con notables ventajas. En medio de estas incongruencias, el abogado Pascual Celdrán concretó presentaciones donde denunció el abuso de poder, el trato degradante y la posible vulneración de los derechos humanos.



Grave



"Hice una denuncia en Fiscalía, al día siguiente de la detención y luego de la difusión de imágenes filmadas por un guardiacárcel. Hice la denuncia en Fiscalía y una a la jefa del Servicio Penitenciario por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no pueden hacer eso, adentro de un pabellón, poniendo en riesgo la seguridad carcelaria", puntualizó el letrado en diálogo con El Diario de la República.



Hasta la publicación de esta nota, nadie, ni de Fiscalía ni del Servicio Penitenciario, le dio demasiada importancia a la presentación. Sin embargo, Celdrán no deja de abordar un drama que arroja serios problemas. "Zavala está en un pabellón donde están ex policías o gente de buena conducta y a Freixes lo mandaron con la población carcelaria común, cuando ha sido ministro de Seguridad y hay gente que ha caído presa en su gestión: puede tener represalias", alertó.



En otro tramo, el abogado explicó que está prohibido difundir imágenes en los términos que lo hicieron con Freixes, y lo grave es que "ponen en riesgo la seguridad, mostrando el interior del Servicio Penitenciario".



"A Poggi le preguntaron y no dijo nada, como que es quitarle el precio a la conducta y una serie de cosas a una persona que meten presa después de 20 años del hecho. El homicidio calificado prescribe a los 15 años y a ellos, después de 20 años, lo mandan al Servicio Penitenciario", ejemplificó.



¿Ventajas oficiales?



Aunque no hay datos oficiales, distintas fuentes apuntan que Teresa Nigra ingresó a la cárcel, a instancias de un "operativo grande" para ver a su esposo, una cuestión que choca con las normativas vigentes, ya que Zavala se encuentra bajo periodo de adaptación.



Si bien el dato es un trascendido, incrementa las sospechas en medio de un panorama cuestionadísimo.



Violación de los derechos humanos



Celdrán efectuó una denuncia por posible vulneración de derechos humanos (en el área de Derechos Humanos), a raíz del material audiovisual que se difundió.



En el video y en las noticias difundidas, se describen hechos que podrían implicar un hecho grave, que además podría estar vinculado a "trato degradante o discriminatorio, abuso de poder y omisiones estatales que podrían poner en riesgo la integridad física o emocional de la persona".



Por ello, requirió que se intervenga de manera preventiva y se evalúe la situación de cara a derechos protegidos por normativas provinciales, nacionales e internacionales.



"Hay una eternidad en que se resuelvan causas en casación nacional y en la Corte Suprema ni hablar. Pero aparte, hay una manipulación de la velocidad para sacar el fallo. Desde el Gobierno provincial ya sabían que iba a salir a fin de año esta cuestión, me lo dijeron en marzo y no tienen forma de saberlo. Pero Bullrich atendió en la oficina de Arrascaeta y Abdala: dos más dos son cuatro", concluyó.

