¿Cuántos puntos de rating hizo "Modo selfie", con San Luis como protagonista?

Las dos emisiones de "Modo selfie", el programa de viajes que se emite por América, que tuvo a San Luis como protagonista no superaron los 0,4 décimas de punto de rating y quedaron muy relegados en la grilla.

Con imágenes de distintos puntos turísticos de San Luis como El Trapiche, La Carolina, Potrero de los Funes y Merlo, el esfuerzo y la inversión del Gobierno Provincial fue apenas divisado por algunos espectadores que tiene el programa como cautivo, ya que el pico de rating del ciclo del mendocino Agustín Neglia suele ser de 0,7.

La habilidad negociadora de los encargados puntanos de difundir la provincia cayó en el error de programar el primero de los envíos, hace dos semanas, el mismo domingo en que entregaron los premios Martín Fierro al teatro, lo que provocó que el ciclo de viajes con San Luis como centro se emitiera muy tarde, al finalizar la ceremonia. Consecuencia, un rating de 0,3 décimas de punto.

Para la segunda entrega, "Modo selfie" salió en el habitual y apenas pudo levantar una décima en un domingo que, por lo general, es un día de poca audiencia televisiva y que en su mayoría se vuelca a Mastercheff, que hizo 10 puntos y fue lo más visto del día.