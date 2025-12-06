El rápido y retrasado retorno de "El Negro" Aguirre

Después de un tiempo prolongado sin visitar San Luis, Carlos "El Negro" Aguirre pasará dos veces por la provincia en menos de dos semanas. Hace 15 días, el notable músico paranaense estuvo en Merlo con su sexteto de guitarras y ahora, el domingo 7, previa de feriado, será el turno de San Luis, aunque en formato solista.

Responsable de una prolífica carrera musical, Aguirre tiene repertorio para hacer varias visitas a la provincia. Por ahora, la cita es la sala Hugo del Carril, del Centro Cultural Puente Blanco, a partir de las 21 y con entradas a 20 mil pesos y promociones especiales para estudiantes y jubilados.

Carlos recordó en una charla con El Diario de la República que la experiencia reciente en La casa del poeta, en Merlo, fue “muy linda”. “Yo había tocado hace un par de años, entonces conocía la sala, pero tenía mucha ilusión de ir con el sexteto, que es el trabajo que vengo desempeñando en estos años”.

Aguirre destacó la calidez de la gente que acercó esa noche en la que anticipó algo del repertorio del disco que se encuentra en proceso de grabación y en la que tocó algunos temas del primer disco. “Además, hicimos una visita guiada al museo, que es una belleza, muy inspirador”, declaró el músico.

Respecto al concierto de San Luis, "El Negro" anticipó que será distinto, ya que viene solo con la guitarra y el piano para hacer un recorrido por distintas etapas de su carrera y tocar canciones, “que he grabado en distintos discos”. A la vez, el músico prometió hacer varias composiciones nuevas o de recientes, que van de lo instrumental al lo cantado.

“Vamos a dar alguna sorpresa también”, se puso misterioso el autor que dijo que habrá músicos y músicas de San Luis especialmente invitados a la noche. “Es una alegría volver después de tantos años; tengo muchas ganas de reencontrarme con el público de San Luis”, concluyó.