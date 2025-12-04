"Desde el alma" cierra el año con un viaje en el tiempo

Con la figura de una inmigrante española que llega a la Argentina y conoce al detalle las danzas del país, la compañía “Desde el alma” homenajea las raíces y cierra un año muy activo. Gracias al personaje y a su recorrido, el espectáculo que se realizará el viernes 5 de diciembre en el Cine Teatro San Luis tendrá desde chacarera a folclore cuyano y desde tango a rap.

El show se llama “De la misma sangre” y tendrá danza y música en vivo con invitados especiales que harán que la velada, que comenzará a las 21, se llene de arte. “La obra tiene la intención de honrar a nuestros antepasados y rememorar lo que fuimos y lo que somos”, dijo Verónica Funez, la directora de la academia.

Todo el elenco de “Desde el alma” está abocado al espectáculo que tendrá además un cuerpo de danzas españolas, dirigido por Virginia Lo Ré, y la presencia Raúl Alcaraz, cantante de La cautana; Valentino Spurgin, uno de los raperos más prometedores de la provincia; la dupla de Ariel Silva y Alejandro Aguilera, quienes van a tocar los tangos; y los mendocinos de La viajera folk. En total, habrá 93 artistas en escena.

El folclore en sus diversas expresiones, del norte al tradicional cuyano, -como suele hacer “Desde el alma” en sus espectáculos-, será repasado en la pieza que también tendrá malambos, show de boleadoras, de cañas y de bombos. “Preparamos algo especial para hacer en un escenario en el exterior del teatro porque usamos algunos elementos que por razones de seguridad no se pueden utilizar en la sala”, advirtió la encargada.

“De la misma sangre” debe su nombre a la unidad entre españoles y argentinos, tanto sentimental como artística. “Somos lo mismo, sentimos lo mismo y tenemos muchísimas cosas en común que también se van a ver reflejadas en lo coreográfico”, prometió Verónica, quien dijo que las fusiones serán una parte central del show.

El balance del año para Funez y sus bailarines es muy bueno por la intensa actividad que tuvieron, que incluyó la gira anual por Colombia que duró un mes y la participando en competencias en las que obtuvieron varios premios y reconocimientos.