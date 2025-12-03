Desde Chile, un Macbeth que hace reír y pensar entre la sangre

La ambición, el poder y la traición que circundan dolorosas en Macbeth, la tragedia de William Shakespeare, tienen una dosis de humor en el tratamiento que el grupo chileno Alamala le da a su adaptación del clásico. Los puntanos tendrán la chance de apreciarlo y reír con esos tópicos en la función que la compañía brindará el viernes 5 de diciembre en La Papelería, de Pedernera 1539.

La llegada de “Macbeth Alamala” a San Luis es parte de una gira que el grupo realiza gracias un concurso organizado por el gobierno de su país para presentarse en el exterior. Comenzó el martes con una función especial en la Facultad de Artes de la UNCuyo, seguirá miércoles y jueves en Mendoza, vendrá a San Luis el viernes –con entradas a 8 mil pesos-, tocará San Juan el sábado y regresará a Mendoza el domingo, para cerrar.

Desde sus inicios en 2002, la compañía chilena tuvo el objetivo de traducir al célebre autor inglés a un idioma más digerible y popular, con tonos humorísticos. “Queríamos que gente que no está habituada a ir al teatro y que no conocía a Shakespeare, se acercara a él por medio de nosotros”, dijo Alex Rifo Contreras, productor general y actor de la pieza.

Tras el éxito que tuvieron con “Romeo y Julieta”, los chilenos se pusieron a trabajar en la historia del general escocés que llega y se mantiene en el trono a fuerza de asesinatos y sangre. “Le pusimos algo de humor a una historia terrible, en principio con las máscaras de biotipo que usaban los comediantes”, dijo el actor.

Además del humor, otro de los elementos de los que dispone “Alamala” es la actualidad, una situación que se expone al conocer las realidades de los países latinoamericanos. “Todas son más o menos parecidas: hemos vividos dictaduras, asesinatos por poder y gobernantes que, como Macbeth, le prometen al pueblo cosas que saben que no van a cumplir”, resumió el actor, quien con el grupo realiza funciones en colonias agrícolas y espacios públicos de su país con el fin de fomentar y educar nuevos espectadores.

El trabajo les enseñó a los miembros de la compañía que el bufón se puede reír del rey, o lo que es más trascendente, “que la risa tiene una importancia tremenda porque puede desnudar a los gobernantes. Por eso el humor es tan peligroso para quien ejerce el poder; un pueblo que se ríe, pierde el miedo”, sostuvo Alex.

La comparación inmediata en tiempo y espacio con la realidad chilena es –para Contreras- un valor fundamental en la obra, sobre todo ahora que en su país la derecha amenaza nuevamente con tomar el poder. “El mayor problema de hoy –sostuvo- es la desinformación de la gente; siento que estamos a merced de las redes sociales y que es ahí donde se determina qué comunicar y cómo comunicar. Y los pensamientos más conservadores supieron leer eso”.

Para contrarrestar esa realidad, “Alamala” practica un teatro que dice cosas y que tiene un mensaje claro, más allá de que la diversión y la risa sean los objetivos primeros. “Todos los derechos adquiridos en nuestro país, como la educación pública, no se ganaron en la política sino en la calle, en la protesta. Es terrible hipotecar todo eso”, teorizó Alex.