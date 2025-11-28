  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Viernes 28 de Noviembre de 2025

EN VIVO

Por su trayectoria y labor periodística

El "Gato" Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro

"¡Viva el periodismo...!", exclamó el periodista y conductor al recibir la distinción que fue entregada por Luis Ventura. La conducción de la ceremonia en la que se premiaron a los mejores del año estuvo a cargo de Juan di Natale y Lizy Tagliani.

Por redacción
| Hace 5 horas

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) entregó los  Premios Martín Fierro de Cable 2025, con nominados en más de 30 categorías.

 

El Martín Fierro de Oro fue ganado por Gustavo "Gato" Sylvestre y la distinción fue entregada por Luis Ventura, presidente de APTRA.

 

En tanto que C5N se llevó varias estatuillas lo que llevó a que sus integrantes, con mucha emoción, coparan el escenario.

 

También hubo mucha emoción en el momento de recordar, a través de un video, a las figuras y personalidades que ya no están. 

 

Los candidatos fueron presentados hace 10 días en un programa especial de C5N, canal que además lleva a cabo la transmisión de la ceremonia, que tuvo lugar en el centro de eventos Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, con conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale.

 

El evento, que premia la producción del año 2024, contó con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.

 

A las 21:20, subieron al escenario los conductores y recibieron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dijo una breves palabras antes de que comenzaran a entregar los premios. “Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, reconoció el periodista, que destacó que se trata de "un premio que se ganó un lugar destacado".

 

 

"No nos van a callar jamás" 

 

Sylvestre , cuandoecibir su premio en mejor labor periodística, destacó el valor del reconocimiento y reafirmó la defensa del periodismo y de la continuidad de C5N, el canal donde conduce Minuto Uno desde hace once años.

 

“Gracias, la verdad que estoy emocionado”, comenzó, haciendo referencia al impacto que le generó ver la imagen del papa Francisco durante la transmisión.

 

Luego, dedicó un mensaje a APTRA: “Hay que seguir reivindicando este premio, que es el único que celebra a todos los laburantes de la televisión y de la radio”.

 

En uno de los tramos más potentes, Sylvestre recordó los momentos más duros del canal: “Transitamos años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N, y acá estamos. Seguimos estando porque no habrá ningún gobierno, por más odio que le tenga a los periodistas, que pueda cerrar o callar voces”.

 

El periodista sostuvo que el compromiso del programa es inalterable: “Vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad”.

 

 

 

Los ternados y ganadores:

ENTREVISTAS

 

+Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV) -premiado
Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

 

TEMAS MÉDICOS

 

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24) -premiado
Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

 

DOCUMENTAL

 

Cromañón: Cartas y Señales (TN)
Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)- premiado

 

ARTE, MODA Y TENDENCIA

 

ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)- premiado
Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

 

DEPORTIVO

 

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)- premiado

 

PROGRAMA ECONÓMICO

 

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)- premiado
La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

 

AVISO PUBLICITARIO

 

Infinia (YPF – Liebre)
Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)- premiado

NOTICIERO

 

El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN de noche (Franco Mercuriali – TN)- premiado
Último momento (CRÓNICA HD)

 

CRONISTA/MOVILERO

 

Adrián Salonia – (C5N)
Manuel “Manu” Jove (TN)- premiado
Rodrigo Porto (LN+)

INTERÉS GENERAL SEMANAL

 

Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
Gps (Rolando Graña – A24)- premiado
Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

 

LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA

 

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)- premiado
Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

 

MUSICAL (JAZZ/TANGO/FOLKLORE) 

 

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)- premiado
Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

 

PANELISTA

 

Mariana Brey (C5N)
Nicolás Pizzi (TN)
Santiago Cuneo (Gps – A24)- premiado

 

MAGAZINE

 

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)- premiado
El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)

 

REVELACIÓN

 

Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)-premiada
Juan Manuel Boccaci (TN)

 

COLUMNISTA ECONÓMICO

 

Alfredo Zaiat (IP)
Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)- premiada
Sofía Diamante (LN+)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

 

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)- premiado
Nelson Castro (El corresponsal – TN)

DEPORTES EXTREMOS

 

Abriendo Pistas
Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)- premiado

 

COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL (Empate)

 

Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)-premiado
Rodolfo “Fito” Baqué (A24)- premiado
Rodrigo Alegre (TN)

CULINARIO

 

Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)- premiado
Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)

 

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

 

Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)- premiada

AVISO INSTITUCIONAL

 

Banco Nación — “Me Banco” (Lado C)
Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
Betsson — “Cuidamos la pasión”- premiado

 

PRODUCTOR GENERAL

 

Exequiel Darío Sanitz (TN)
Facundo Pedrini (Crónica TV)
Nicolás Boccache (C5N)- premiado

 

TURISMO Y TIEMPO LIBRE

 

Aguas Abiertas (ESPN)
El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)- premiado
Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

 

PERIODÍSTICO DEPORTIVO

 

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)- premiado

 

LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA

 

Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)- premiada
Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)

 

CULTURAL/EDUCATIVO

 

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)- premiado

 

PROGRAMA PERIODÍSTICO

 

A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)- premiado
¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

 

PROGRAMA RURAL

 

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
TN Campo (Eleonora Cole – TN)- premiado

 

COLUMNISTA POLÍTICO (Empate)

 

Daniel Bilotta (LN+)
Iván Schargrodsky (C5N)- premiado
Esteban Godoy (CRÓNICA TV)

DE SERVICIOS

 

El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
Transición 2030 (Cata de Elía – A24)- premiado

 

INTERÉS GENERAL DIARIO

 

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
Duro de domar (Pablo Duggan – C5N) -premiado
La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)

 

MUSICAL (ROCK/ POP/ URBANA)

 

Banda Soporte (Quiero)
La Viola (Fernando Molinero – TN)- premiado
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

 

NOTICIERO DEPORTIVO

 

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)- premiado

SERVICIO INFORMATIVO

 

A24
C5N- premiado
CRÓNICA TV
TN

 

LABOR CONDUCCIÓN MASCULINAvnJHPw

 

Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)- premiado
Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)

 

PRODUCCIÓN INTEGRAL

 

A24
Canal de la Ciudad
C5N- premiado
TN

 


 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo