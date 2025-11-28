El "Gato" Sylvestre ganó el Martín Fierro de Oro
"¡Viva el periodismo...!", exclamó el periodista y conductor al recibir la distinción que fue entregada por Luis Ventura. La conducción de la ceremonia en la que se premiaron a los mejores del año estuvo a cargo de Juan di Natale y Lizy Tagliani.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) entregó los Premios Martín Fierro de Cable 2025, con nominados en más de 30 categorías.
El Martín Fierro de Oro fue ganado por Gustavo "Gato" Sylvestre y la distinción fue entregada por Luis Ventura, presidente de APTRA.
En tanto que C5N se llevó varias estatuillas lo que llevó a que sus integrantes, con mucha emoción, coparan el escenario.
También hubo mucha emoción en el momento de recordar, a través de un video, a las figuras y personalidades que ya no están.
Los candidatos fueron presentados hace 10 días en un programa especial de C5N, canal que además lleva a cabo la transmisión de la ceremonia, que tuvo lugar en el centro de eventos Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, con conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale.
El evento, que premia la producción del año 2024, contó con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.
A las 21:20, subieron al escenario los conductores y recibieron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dijo una breves palabras antes de que comenzaran a entregar los premios. “Una noche muy emotiva para mí, particularmente”, reconoció el periodista, que destacó que se trata de "un premio que se ganó un lugar destacado".
"No nos van a callar jamás"
Sylvestre , cuandoecibir su premio en mejor labor periodística, destacó el valor del reconocimiento y reafirmó la defensa del periodismo y de la continuidad de C5N, el canal donde conduce Minuto Uno desde hace once años.
“Gracias, la verdad que estoy emocionado”, comenzó, haciendo referencia al impacto que le generó ver la imagen del papa Francisco durante la transmisión.
Luego, dedicó un mensaje a APTRA: “Hay que seguir reivindicando este premio, que es el único que celebra a todos los laburantes de la televisión y de la radio”.
En uno de los tramos más potentes, Sylvestre recordó los momentos más duros del canal: “Transitamos años duros con el gobierno macrista que intentó cerrar C5N, y acá estamos. Seguimos estando porque no habrá ningún gobierno, por más odio que le tenga a los periodistas, que pueda cerrar o callar voces”.
El periodista sostuvo que el compromiso del programa es inalterable: “Vamos a seguir marcando todos los errores y todas las cuestiones que hagan mal a la gente y a la sociedad”.
Los ternados y ganadores:
ENTREVISTAS
+Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV) -premiado
Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
TEMAS MÉDICOS
Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24) -premiado
Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
DOCUMENTAL
Cromañón: Cartas y Señales (TN)
Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)- premiado
ARTE, MODA Y TENDENCIA
ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)- premiado
Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)- premiado
PROGRAMA ECONÓMICO
Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)- premiado
La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
AVISO PUBLICITARIO
Infinia (YPF – Liebre)
Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)- premiado
NOTICIERO
El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN de noche (Franco Mercuriali – TN)- premiado
Último momento (CRÓNICA HD)
CRONISTA/MOVILERO
Adrián Salonia – (C5N)
Manuel “Manu” Jove (TN)- premiado
Rodrigo Porto (LN+)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
Gps (Rolando Graña – A24)- premiado
Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)- premiado
Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
MUSICAL (JAZZ/TANGO/FOLKLORE)
Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)- premiado
Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
PANELISTA
Mariana Brey (C5N)
Nicolás Pizzi (TN)
Santiago Cuneo (Gps – A24)- premiado
MAGAZINE
Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)- premiado
El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
REVELACIÓN
Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)-premiada
Juan Manuel Boccaci (TN)
COLUMNISTA ECONÓMICO
Alfredo Zaiat (IP)
Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)- premiada
Sofía Diamante (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)- premiado
Nelson Castro (El corresponsal – TN)
DEPORTES EXTREMOS
Abriendo Pistas
Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)- premiado
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL (Empate)
Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)-premiado
Rodolfo “Fito” Baqué (A24)- premiado
Rodrigo Alegre (TN)
CULINARIO
Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)- premiado
Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)- premiada
AVISO INSTITUCIONAL
Banco Nación — “Me Banco” (Lado C)
Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
Betsson — “Cuidamos la pasión”- premiado
PRODUCTOR GENERAL
Exequiel Darío Sanitz (TN)
Facundo Pedrini (Crónica TV)
Nicolás Boccache (C5N)- premiado
TURISMO Y TIEMPO LIBRE
Aguas Abiertas (ESPN)
El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)- premiado
Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)- premiado
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)- premiada
Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
CULTURAL/EDUCATIVO
Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)- premiado
PROGRAMA PERIODÍSTICO
A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
Argenzuela (Jorge Rial – C5N)- premiado
¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
PROGRAMA RURAL
A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
TN Campo (Eleonora Cole – TN)- premiado
COLUMNISTA POLÍTICO (Empate)
Daniel Bilotta (LN+)
Iván Schargrodsky (C5N)- premiado
Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
DE SERVICIOS
El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
Transición 2030 (Cata de Elía – A24)- premiado
INTERÉS GENERAL DIARIO
+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
Duro de domar (Pablo Duggan – C5N) -premiado
La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
MUSICAL (ROCK/ POP/ URBANA)
Banda Soporte (Quiero)
La Viola (Fernando Molinero – TN)- premiado
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
NOTICIERO DEPORTIVO
Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)- premiado
SERVICIO INFORMATIVO
A24
C5N- premiado
CRÓNICA TV
TN
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINAvnJHPw
Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)- premiado
Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
A24
Canal de la Ciudad
C5N- premiado
TN
