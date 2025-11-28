Tres ángeles en busca de su botica

La relación entre Ángel Bonura, contrabajista de la orquesta de Juan Carlos Pugliese y actual miembro del trío Tango fiero, con San Luis tiene mucho recorrido y promete ser extensa. Por lo pronto, el notable instrumentista llegará una vez más a la provincia el fin de semana con su conjunto para tocar en vivo y reencontrarse con un ambiente que conoce en detalle.

Años atrás, Bonura fue parte de Tango puntano, otro trío que conformó con Luis Vázquez, sensacional pianista, y Marcos Longobardi, un notable bandoneonista radicado en Potrero de los Funes que el fue el llamador de la formación. “Hace unos años me recomendaron viajar a San Luis y como había tocado mucho con Vázquez en Buenos Aires, se lo comenté, y me dijo que allá tenía un amigo”.

El amigo en cuestión es nada más y nada menos que Longobardi, quien no tardó en adaptarse al ambiente musical de la provincia y creó numerosos lazos con artistas locales. La comunicación entre Ángel y Marcos fue rápida y en los primeros ensayos surgió una química que terminó de completarse cuando llamaron a Vázquez.

“Estuvimos tocando un buen rato por allá, iba y volvía todos los meses, pero después me tuve que instalar en Buenos Aires, pero nunca cerramos el proyecto, por ahí lo revitalizamos”, dijo el contrabajista, quien tiene planes más serios con la provincia, como radicarse mitad de tiempo acá y la otra mitad en su ciudad natal.

Es que Bonura es muy requerido en el ámbito porteño por su pasado ilustre. Hace un año dejó de trabajar en El viejo almacén, un icónico espacio de Buenos Aires donde permaneció por cinco lustros, con actuaciones todas las noches; y es parte de la Camerata Porteña, con la que hace treinta años recorre el mundo con el repertorio de Astor Piazzolla.

El regreso de Ángel a la provincia será el domingo para brindar dos conciertos con Tango fiero, la agrupación que completan el guitarrista y compositor Néstor Gutman y el también guitarrista Daniel Mercado. “Tenemos un repertorio que abarca tangos clásicos y otros escritos por Nes, que tienen a la actualidad como centro”, adelantó Bonura.

La actividad del trío porteño en Cuyo va a ser ardua, ya que el viernes comenzarán con las actuaciones en Mendoza y seguirán el sábado en el festival “Música y sombras”, en el espacio Julio Le Parc, con Longobardi como invitado. El domingo, en tanto, las actuaciones en San Luis se sucederán en Casa Guadalupe, de Potrero de los Funes, a las 19, y más a la noche, en el bar Romanov, de El Volcán.

“Nuestro espectáculo es netamente milonguero”, anticipó Bonura, conocedor del ambiente en la provincia, donde los bailarines de tango copan todos los espacios que se proponen.