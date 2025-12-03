  • Nuestras redes
32°SAN LUIS - Miércoles 03 de Diciembre de 2025

Taller "La Frida"

Arte, color y emoción en una muestra llena de vida

Por 15 días, una exposición en el Muhsal mostrará el trabajo que las artistas hicieron durante el año. El acto inaugural fue puro reconocimiento y música. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Casi noventa obras de arte realizadas por alumnas del taller La Frida estarán expuestas hasta el 15 de diciembre en una sala del primer piso del Muhsal para que el público aprecie el trabajo que durante todo el año hicieron las artistas.

 

 

Los colores y la alegría de las integrantes del grupo invadieron el museo céntrico con las creaciones realizadaas en sus jornadas de trabajo en el taller. Retratos, paisajes, animales, figuras y un gran retrato de Frida Khalo adornan el salón que ocupado íntegramente por artistas de todas las edades.

 

 

El acto inaugural se realizó el lunes 1 de diciembre con la presencia de todas las pintoras –que recibieron su diploma de reconocimiento- y de las familias y amigos, quienes participaron de una tarde con baile, música, emoción y, por supuesto, las pinturas.

 

 

 

 

