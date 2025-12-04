Propuestas locales para la agenda del jueves

JUEVES

Dos para empezar

Vicky Lo Giudice en compañía de Kelo Laina, en guitarra y percusión, inauguran la semana de recitales en All right, el bar de la avenida Ilía que ofrece la música de la dupla gratis a partir de las 22:30.





Fiesta e incertidumbre

Matías Nose le pone música e incertidumbre a la primera noche de Casa Mollo, a partir de las 22:30 y en la previa a Caliente, otra fiesta primaveral de la casona de calle Rivadavia. Entrada gratis

Dos para seguir

Marianela Arce y Pauli Rodríguez presentan sus canciones propias en una nueva edición del ciclo Cantoras que se realiza en Pimienta, un bar que está listo para el verano.

Velocidad

Los playeros siguen con su festejos por los 50 años y cada jueves repiten el clásico de un baile en Malú, su lugar en el mundo. Una noche especial con todos los temas que bailan los puntanos.







VIERNES

Risa y razón

Desde Chile la compañía Alamala muestra una versión humorística de Macbeth, la tragedia de William Shakespeare. Será en La papelería, de calle Pedernera casi Lafinur, a partir de las 21 con entradas a 8 mil pesos y 2 por 10 mil. Teatro internacional digno de ser visto.





La monada se enloquece

El clásico de All Right de los fines de semana es Cuatro monos, la banda de covers nacionales que lleva alegría a cada lugar donde toca. Esta vez será a las 22 en el bar de la avenida Illía.







Pura alegría

Cuarteto alegre de voces interesantes y repertorio perfecto, Kika Camote sigue su viaje y hace su nueva parada en Pimienta, el bar de calle Estado Israel.

Los ritmos, los estilos

La academia Desde el alma despide uno de sus años más productivos con De la misma sangre, un espectáculo integral que va del folclore al tango y del rap a la chacarera, con invitados especiales y un lugar especial: El Cine Teatro San Luis, a partir de las 21.

La cuianía

Los manyines de Cuyo también se ponen el frac para su primer teatro. El show histórico para la banda será a partir de las 22 en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. Cuyanía y humor con una banda cada vez más popular

El año está perdido

Con un nuevo show apto para todo público y la esperada despedida del año, Francis Legant y La Pocha Show vuelven al Boliche Don Miranda y hacen reír a un público que siempre las espera. La función será a las 22

Lo qué? Lo qué?

Para demostrar que aún sigue vigente pese a que no acapara la atención de otros tiempos, LGante llega a San Luis para tocar en Focus, un lugar de Junín 1171.

Una infancia en común

Agustina Cavia y Pulga morena presentan un show especial en el Patio Ñanco de Luján. El recital se llama Primas y propone un repaso por canciones que marcaron su historia.

En soledad

Angie Alturria abre la semana de chicas cantantes en La ferroviaria, la vinería de Puente Blanco donde dará un show solista a partir de los 22, con entradas gratis.













SÁBADO

El combustible que faltaba

Nafta de avión le pone propulsión rockera a la noche puntana y, a falta de Skay, organiza un show en Casa Mollo para repartir canciones y guitarras distorsionadas. A partir de las 22.

Sigue en rojo

El fin de semana de chicas en La ferroviaria lo cierra la Colo Martín con su melodías desencadenadas y su historia a cuestas. A partir de las 21:30 con entradas a 5 mil pesos.

Sigue la música

Rocío Pasten y Alejandro Moreti extienden su fin de semana musical con Lo que suena cuando nos juntamos, un show anunciado como un acústico entre amigos y canciones, que se realizará en Laterne, el bar de La Punta. Con entrada gratuita.

La segunda casa

Rodeados de amigos que los acompañaron durante sus 25 años, Algarroba.com inicia una semana de festejos en el escenario de la Calle Angosta, que es como su segunda casa. El trébol mercedino, Juglar folk y Rioquinteños, entre otros, celebran la banda que dará un show solidario cuya entrada es un alimento no perecedero.

Voces tangueras

Tango a cuatro voces es un espectáculo imperdible que propone el canto de Rochi, Andrés Kanova, Pablo Farolito y Laura Canuc. Será en el restaurante Mamá cocina de San Francisco del Monte de Oro.

La expresión exacta

Diego Gatto, Hernesto Mussano y Fabián Rodríguez, todos reconocidos teatreros del Valle de Conlara, unieron sus fuerzas para Uh, una comedia que ya tiene mucho rodaje y que promete seguir creciendo. Será a las 20: 30 en Les arts, de Merlo.

El punk interior

Daltónicos y Chingones, dos bandas con mucha historia en la provincia que tienen al punk como la forma de vida comparten el escenario del Boliche Don Miranda Miranda en una función a puro ruido y distorsión.

Toda una alucinación

Magia, humor, participación del público y la nueva forma de entretenimiento se propone en Alucina, el show que el mago Alexander dará a partir de las 20 en La casa del poeta, de Merlo. Las entradas cuestan 12 mil pesos.





Dos propuestas

Dana Azcurra trío y Lucas Heredia animan la noche de Pimienta, el bar ubicado frente al Rectorado de la Universidad, que tiene un fin de semana muy movido. A partir de las 22 con entrada gratuita

Un hombre solo

Siempre solo, siempre listo, siempre atento, Abel Taborda se sube al escenario de All Right para con su guitarra interpretar canciones que todos quieren escuchar. A partir de las 22:30 gratis en el bar de la avenida Illia.

Carne asada

Los textos de Diana Botti y la actuación de Nicolás Molina conforman La carne ni se entera cuando la estás cocinando, una obra de teatro entre romántica y trágica que se presentará en La oveja negra, el espacio de Villa Mercedes. A partir de las 22





DOMINGO

Negro querido

Luego de actuar en Merlo con su septeto de guitarras, Carlos “El negro” Aguirre vuelve a San Luis pero para un show solista en el que mostrará sus exquisitas composiciones en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. A partir de las 21 con la entrada a 20 mil pesos.

Puente Blanco and Black

Michael Jackson project es un homenaje que un grupo villamercedino le hace al Rey del pop y que se verá en San Luis a partir de las 20, en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco.

Todo muy raro

La rareza del rock se paseará en Casa Mollo con las estaciones de Dicardo Rarín y Puja, la banda cordobesa que crece a pasos agigantados. A partir de las 20.

Volver al futuro

Trifásica, un grupo muy prestigioso de Rosario, presenta Viajeros del tiempo: historia elemental, una obra de teatro que se presentará en La Cometa, de Carpintería, con las actuaciones de Ezequiel Álvarez y Belén Rosillo. A partir de las 20:30 con entrada limitadas.

Así es, cabrón

De cabrones es la propuesta que All right propone para la previa del feriado, además de su ya icónica cocina y su atención esmeradísima. A partir de las 22:30 con la entrada gratuita.





Tonadas comunales

Así como el fin de semana fueron Los playeros, otro grupo histórico de San Luis copa las noches al aire libre de Comuna. En este caso Algarroba.com celebra su cuarto de siglo a pura tonada y baile popular. Comienza la 22.

Colombia en Pimienta

La Bozá, una banda de cumbia colombiana llega de Mendoza y cierra una jornada a puro Caribe en Pimienta. Desde temprano habrá talleres y seminarios sobre la música folclórica tropical y a la noche Nailé Antune y otros artistas de renombre harán bailar a todos los que se acerquen.

Cuyo canta

La novena edición de Cantacuyo, el clásico encuentro de tonadas y cuecas se realizará, como no podía ser de otra manera, en Calle Angosta, a partir de las 20 con un alimento no perecedero como entrada. De lujo para que la guitarras no dejen de sonar.

Sanar el pasado

El proyecto solista de Manu Yllanes quedó relegado por su participación en Los Manyines de Cuyo. Justamente con un compañero de esa banda, Emi Leyac, y con el guitarrista Gastón Alcaraz, el multiinstrumentista vuelve a su soledad de Curandero, en La peña de Ramé, en Héroes de Malvinas 890.



