Los ritmos colombianos suenan en la tarde del domingo

Las tardes y las noches de domingo en Colombia deben ser muy parecidas a la que se vivirá en Pimienta el fin de semana en el Segundo Encuentro de Folclor de Caribe Colombiano que reunirá en talleres y recitales a conocedores de la cumbia y los otros géneros nacidos al ritmo del café y el calor.

Desde las 16:30 hasta bien entrada la noche, el rojo, el amarillo y el azul teñirán el bar de Estado de Israel 1480, frente al Rectorado de la UNSL, con músicas y ritmos que harán aflorar el caribe en la piel de los presentes. Por la tarde se dictarán seis talleres de diversa temática (danzas, percusión, bailes cantaos, gaitas, para las infancias) y por la noche habrá música en vivo.

“Sancocho barranquero”, de Villa Las Rosas, “La Bozá”, de Mendoza, Natalí Giselle y María José Bravo, ex integrantes del reconocido “Cumbia del monte” y Nailé Antune Perinelli, única representante de San Luis –que pasó una temporada en Colombia años atrás- harán desde las 23 que el cierre del encuentro sea a pura fiesta. Como si fuera poco, a partir de la 1:30, Amaní Iman Guadalupe le pondrá música desde las bandejas.

La alegría rítmica de "Sancocho barranquero".

La reunión del domingo es la continuidad de una idea que se desarrolló hace dos años, en el primer encuentro realizado en Mendoza. “Queremos transmitir esta cultura, transmitir estos conocimientos a través de talleres”, dijo Carlos Díaz Capello, percusionista de “La Bozá”, una de las bandas del festival, y organizador del encuentro, además de responsable de dos talleres de percusión.

“El primer encuentro nos sirvió para abrir las redes y conocer a la gente. Ahora está dando sus frutos porque estamos conociendo cada vez más agrupaciones que hacen estos géneros”, dijo el músico, quien informó además de “La Bozá” se formó hace 12 años como un grupo de investigación que tenía la intención es interpretar el folclore colombiano tradicional, conformado por tambores, cantos y gaitas, sin instrumentos armónicos ni eléctricos.

El organizador es consciente de que el interés del público por el ritmo al que se dedica creció considerablemente en los últimos años y cree que responde “a un fenómeno mucho más grande, que es el de la cumbia a nivel latinoamericano”. Díaz Capello sostuvo que Los Wawancó, por ejemplo, son la muestra de la época en la que la cumbia empezó a tener mayor entrada en Argentina.

Así como en San Luis surgieron en el último lustro una gran cantidad de agrupaciones que se dedican al género (La Cumbé, La Parcera, Amantes de la cumbia, Picado fino, Alto fulgor), en Mendoza la situación es similar, aunque desde un tiempo más prolongado. El integrante de “La Bozá” mencionó que hay variedad de estilos que van desde la cumbia más barrial “Cruz Negra” a un estilo más orquestal e instrumental como, “Los Hidalgo”. “También está El Gremio Tropical, que hoy representa a mujeres y disidencias, El club de la Cumbia, de confirmación mixta y unas más nuevas como Apología cumbiera, que hacen cumbia colombiana en su formato más orquestal”.

El éxito de los ritmos bailables responde también –para el percusionista- al formato de orquesta, con La Delio Valdez como exponente mayor. “Sin embargo, la cumbia tradicional de tambores no es la que ha sido difundida”, dijo y nombró a Lucho Bermúdez y Andrés Landero como referentes colombianos.



Talleres

16:30: Son de gaitas, a cargo de Natali Giselle, de Córdoba



16:30: Bailes cantaos, a cargo de Ibis Pereira Mur y Guadalupe Picco, cantantes de La Bozá, de Mendoza

16:30: Taller integral para las infancias, a cargo de María José Bravo.

16:30: Bailes cantaos bullarengue sentado, a cargo de Carlos Díaz Capello, de Mendoza

18:30: Interpretación de gaitas de cumbia, a cargo de Natali Giselle

18:30: Son de gaitas, a cargo de Carlos Díaz Capello, de Mendoza

