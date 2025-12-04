Más gritos nocturnos en una pizzería llena de terror

Bastó dar una vuelta por la última edición de la San Luis Comic Con para comprender el alcance que tuvo la primera película de “Five nights at Freddy’s”, la historia de terror que hace dos años barrió sorprendentemente con la taquilla. Los personajes tienen admiradores continuos que empujaron a los productores a hacer la segunda parte.

Y llegó el día para el esperado estreno, que tendrá funciones tanto en Cinemacenter de San Luis como en Cine Fénix de Villa Mercedes, en ambos casos como la única novedad de la semana. La segunda parte promete más miedo y más sangre en la pizzería.

Si bien muchos de los actores de la entrega original mantienen sus papeles en la secuela, hay también numerosos personajes nuevos para la historia que sucede exactamente un año después de los hechos que se contaron inicialmente.

El guardia de seguridad y su pequeña hermana son nuevamente los protagonistas de un momento de puro terror que hace que los fanáticos se diviertan al mismo momento en que se asustan. Cosas que puede lograr una película como “Five nights at Freddy’s”.