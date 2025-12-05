  • Nuestras redes
32°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

32°SAN LUIS - Viernes 05 de Diciembre de 2025

"Michael Jackson project"

El rey del pop hace su paseo lunar en San Luis

Un grupo coreográfico villamercedino viene por primera vez a San Luis para mostrar un homenaje al músico que cambió la historia del baile.

Por redacción
| Hace 3 horas

Dos horas con Michael Jackson, una panzada de ritmo y acción con el rey del pop y un frenético repaso por la vida artística de uno de los músicos más completos del siglo pasado es la propuesta de un espectáculo poco frecuente en San Luis. "Michael Jackson Project" subirá a escena el domingo 7 de diciembre a las 20 en el Teatro Golden Palace.

 

 

La creación es responsabilidad de Kevin Gil, un coreógrafo villamercedino formado con Reina Reech y que cuenta con una amplia experiencia en el street dance. Junto a 15 bailarines creó en 2022 en su ciudad natal un espectáculo que busca recrear con fidelidad la estética, la energía y las coreografías originales del estadounidense.

 

 

Si bien el espectáculo fue presentado muchas veces en Mercedes y en Merlo, será la primera vez que actúe en la ciudad de San Luis, responsabilidad de Parachutes productora. Las anticipadas se consiguen en República del Líbano y Sarmiento, a 12 mil pesos y en puerta costarán 15 mil.

 

 

"Michael Jackson project" tiene una destacada puesta en escena y cuidado trabajo coreográfico entre un despliegue técnico que incluye juego de luces, visuales y pantallas que acompañan cada número y le dan un impactante tono visual.

 

