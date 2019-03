Capturaron a otro de los sospechosos de la golpiza mortal a Matías Auderut

Se trata de un joven de apellido Pino, que también habría intervenido en el altercado que se desató el pasado 30 de diciembre a metros de la puerta del pub "Say No More".

Un joven de apellido Pino, otro de los sospechosos de haber participado en la golpiza mortal a Matías Auderut, perpetrada el pasado 30 de diciembre a metros de la entrada al pub "Say No More" de la avenida Illia, fue detenido este jueves, cerca del mediodía, en el departamento de Confluencia, en Neuquén, según le confirmaron a El Diario de la República el subcomisario Javier Sosa y la subcomisario Lorena Martínez, jefe y subjefa, respectivamente, del Departamento Homicidios de San Luis.

Al parecer, Pino es oriundo de la provincia en la que finalmente fue aprehendido. Tendría aproximadamente 28 años, dijo Martínez.

Fue el juez Penal 2, Ariel Parrillis, que intervino en el caso como subrogante, quien había ordenado la detención de Pino y de sus dos presuntos cómplices, el malabarista y artesano correntino Federico Ariel Zamudio y el artesano brasilero Gilcimar Vispo Souza, recordaron los jefes policiales.

Estos dos últimos sospechosos fueron aprehendidos por efectivos de Investigaciones en la Plaza del Mercado de Villa Mercedes el sábado 5 de enero y trasladados al día siguiente a San Luis Capital por los investigadores de Homicidios, para ponerlos a disposición del juez Penal que subrogaba en ese momento, Marcos Flores Leyes. En ese momento no se logró dar con Pino.

Por las primeras averiguaciones practicadas, surgió que Zamudio, Vispo Souza y Pino fueron parte del altercado en el que Auderut, de 31 años, sufrió los golpes que lo llevaron a la muerte cinco días después, el viernes 4 de enero. Pero la investigación no está cerrada, por lo que puede surgir que otras personas hayan tenido algún tipo de responsabilidad.

Días después de que los ubicaran en Villa Mercedes, Parrillis procesó con prisión preventiva a Zamudio por el homicidio y le dictó la falta de mérito a Vispo Souza. Pero este último no recuperó la libertad: fue trasladado a Buenos Aires, dado que tenía un pedido de captura por "Lesiones y resistencia a la autoridad" librado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional 50 de Capital Federal, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard.

El subcomisario Sosa aclaró que no tiene precisiones sobre dónde se concretó la detención de Pino, si fue en algún domicilio o en la vía pública. Pero sí indico que se ha corroborado, mediante consultas al Registro Nacional de las Personas, que se trata del hombre buscado.

"Después de que finalizamos el sumario policial, continuamos realizando averiguaciones. Así surgieron datos de domicilios de la familia de Pino, de las amistades, de los lugares que frecuenta, fotos, características, la ficha prontuarial. Logramos establecer que estaba en Neuquén. Con la colaboración de efectivos de Homicidios de esa provincia, a quienes les proporcionamos esta información e hicieron sus propias averiguaciones, se logró ubicarlo", resumió Sosa.

Ahora, todo está en la órbita judicial. La jueza que interviene en el caso, Virginia Palacios, realizará las comunicaciones con su par de Neuquén para hacer la extradición. "Hay plazos, hay términos legales. Cuando nos indiquen que estos trámites están listos, una comisión policial irá a buscarlo. Supongo que será en breve", presumió el subcomisario.