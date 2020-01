Familiares de Matías Auderut colocaron una placa en la esquina donde ocurrió el asesinato

La familia y amigos del joven asesinado a golpes descubrieron una placa en la esquina del bulevar Illia y Constitución. Reclamaron justicia y buscan concientizar a la gente sobre la gravedad del crimen para que no vuelva a repetirse.

Familiares y amigos de Matías Auderut, el joven asesinado a golpes a la salida del bar 'Say no More' en el centro de la ciudad de San Luis, colocaron este sábado una placa recordatoria al cumplirse el primer aniversario de su muerte. La imagen está ubicada en la esquina del bulevar Illia y Constitución, frente al pub donde ocurrió la salvaje paliza que terminó con su vida.

En la ceremonia estuvieron Hugo y Agustín Auderut, padre y hermano de la víctima, respectivamente, su mamá Patricia y su pequeña hija. También decenas de amigos que, con inmenso dolor, recordaron a Matías.

Durante el encuentro, los allegados al joven volvieron a reclamar Justicia ya que, a pesar de que la causa tiene dos detenidos como presuntos asesinos, la familia considera que al menos otras tres personas participaron de la feroz golpiza la noche del 30 de diciembre de 2019 a la salida del bar 'Say no More'.

Según la investigación, Federico Zamudio y el brasileño Gilcimar Vispo Souza -dos artesanos y malabaristas callejeros- golpearon a Auderut con tanta saña que le provocaron heridas irreversibles en su cabeza. Fruto de esos golpes, cinco días después murió. Sin embargo, los parientes del joven asesinado reclaman que la jueza Virginia Palacios, al frente de la causa, investigue si los 'patovicas' del pub tuvieron alguna responsabilidad en la paliza mortal.

Este sábado, con música de rock -la preferida de Matías- y banderas en su memoria, la familia Auderut descubrió la placa no sólo en memoria de Matías, también para despertar conciencia entre los peatones y automovilistas que pasen por la esquina de Illia y Constitución.

Agustín Auderut: “Matías no se fue, se lo llevaron y por eso pedimos Justicia”

“Quiero agradecer principalmente a nuestra familia porque es un día muy complicado. Quizás podían elegir quedarse y hacer el duelo en la privacidad. También agradecer a los amigos, algunos incondicionales ya que muchos estuvieron todo el tiempo después de la tragedia, ayudando a colaborar para hacer, por ejemplo, esta bandera, organizando actividades para recordar a mi hermano. Inclusive hay uno que se tatuó a Mati en la piel. Eso habla mucho de las amistades que tenía y lo que generaba en las otras personas”, expresó Agustín al inicio de su mensaje tras el descubrimiento de la placa en la esquina donde mataron a su hermano.

“Matías no se fue. Se lo llevaron, que es lo que más duele y desde ese lugar queremos hacer un sincero pedido de justicia. La mejor forma de hacerlo es aprovechando el apoyo que no dieron las distintas autoridades y transformar las políticas públicas y la realidad que atraviesa la ciudad, incumpliendo normativas, controles, dejando algo tan importante como el cuidado de la gente. Y no estar pendiente de si un familiar que salió de noche vuelve sano y salvo al otro día. No solo por cualquier inconveniente que pueda surgir, sino por falta de compromiso, de capacitación y control del personal de seguridad y de los bares que lo contratan indiscriminadamente”, agregó.

“El pedido es transformar la realidad desde las políticas públicas y desde ese lugar queremos aportar como familia con todo lo que podamos y estamos a disposición de todas las autoridades para que haya un cambio en serio. He visto buena voluntad para que eso suceda y ojalá siga vigente en los próximos años para que no vuelva a pasar algo como lo que le pasó a Matías y a otros chicos en esta misma avenida”, sostuvo Agustín.

“La colocación de esta placa es darle un mensaje a la sociedad, para que cuando alguien pasé por acá reflexiones y piense que podría haber sido un pariente o un amigo. Tratemos de empatizar con el otro, ayudarlo, no dejarlo a la deriva y que no termine como sucedió con mi hermano”, sentenció.