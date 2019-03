Caso Auderut: el último detenido no declaró

Fabián Ricardo Pino, el último detenido por la golpiza mortal a Matías Auderut, consideró que, al menos por ahora, el silencio es la mejor herramienta de defensa que tiene. Ayer a la tarde, cuando fue llevado al juzgado Penal 3 para que la jueza Virginia Palacios le tomara declaración indagatoria, Pino se abstuvo de hablar y pidió una prórroga de la detención de ocho días.

Pino, un joven de 29 años nacido en Neuquén, está imputado por "Homicidio simple", según le confirmó la magistrado a El Diario. E indicó que el defensor oficial Penal, Carlos Salazar, se excusó de asistir a Pino ya que advertía intereses contrapuestos, en tanto él representó a Gilcimar Vispo Souza, el artesano brasilero que fue arrestado el sábado 5 de enero en Villa Mercedes junto al artesano y malabarista correntino Federico Ariel Zamudio.

Ellos fueron los dos primeros detenidos que hubo en el caso, pero tuvieron suerte distinta: a Vispo Souza le dictaron la falta de mérito y Zamudio fue procesado con prisión preventiva por "Homicidio simple", ya que hubo declaraciones y filmaciones que daban cuenta de que golpeó a Auderut en la cabeza con una rueda de malabares.

Ayer, Pino fue acompañado por la defensora de Menores 1 interina, Gabriela L'Huillier, quien sigue en el orden de las subrogaciones. En el caso, en su momento, ya tuvieron intervención otros defensores oficiales de distintos fueros, refirió Palacios.

Salazar recordó ayer que en su oportunidad, Vispo Souza dio su versión: hizo una ampliación de la declaración indagatoria el 16 de enero ante el juez Ariel Parrillis.

Allí aseveró no solo que no le pegó en ningún momento a Auderut, sino que inclusive trató de protegerlo de los golpes que otros le daban, dijo. En esa audiencia, además, explicó cómo fue la secuencia del altercado que hubo la madrugada del domingo 30 de diciembre a metros de la entrada al pub "Say No More", en Illia y Constitución, y señaló quiénes habían agredido al joven.

El sospechoso neuquino fue ubicado por policías de Homicidios de esa provincia el jueves 14 de marzo, tras un pedido de colaboración que habían hecho los efectivos del Departamento Homicidios de San Luis.

Dado que Pino fue no ubicado aquí, y con la presunción de que podía estar en su lugar de origen, les remitieron toda la información a sus colegas, como fotografías, características, domicilios de familiares y de amistades y sitios que frecuenta.

Después de hacer tareas de vigilancia, la Policía lo localizó en el departamento de Confluencia, en la vía pública. Y el sábado pasado, una comisión de Homicidios lo trajo de regreso a San Luis, para ponerlo a disposición de la jueza Palacios.