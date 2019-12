Caso Auderut: aún esperan que investiguen a dos patovicas

Los dos jóvenes que hace un año le dieron a Matías Auderut una golpiza con la cual le causaron la muerte están procesados y detenidos, a la espera de ser juzgados. Pero eso no alcanza para satisfacer la necesidad de justicia de su familia: la investigación judicial no ha avanzado en cuanto a determinar la responsabilidad de dos guardias de seguridad privada que participaron en la agresión al joven, aquella madrugada del 30 de diciembre de 2018. Hugo Auderut, el padre de la víctima, aún conserva la expectativa que la pesquisa avance en ese sentido.

“Los patovicas no están imputados. Necesitamos que se investigue todo, después se determinará la responsabilidad que tuvieron, pero que se investigue todo, sobre todo porque los patovicas iniciaron la golpiza”, le dijo Hugo a El Diario.

El padre de Matías y sus allegados están ultimando los detalles de un homenaje que harán al joven e incluye, entre otras actividades, colocar una placa en su memoria en la avenida Presidente Illia y Constitución, frente al pub “Say No More”, donde tuvo lugar la agresión.

La colocación del recordatorio se hará el sábado 4 de enero, cuando se cumpla el aniversario de la muerte de Matías. El joven agonizó cinco días en el Hospital San Luis.

Por el homicidio de Auderut están procesados por "Homicidio simple", y cumplen prisión preventiva, el artesano y malabarista correntino Federico Ariel Zamudio y el malabarista Fabián Ricardo Pino, de 29 años.

Al principio también estuvo detenido el artesano brasileño Gilcimar Vispo Souza. El 18 de enero de este año, el juez de instrucción Penal 2 Ariel Parrillis dispuso el procesamiento de Zamudio, y le dictó falta de mérito al ciudadano brasileño. En la misma resolución, el magistrado ordenó la detención de Pino, conocido con el apodo de "El Neuquino", que para entonces había escapado hacia su provincia y fue detenido allá, en marzo.

Matías Auderut fue agredido frente al pub “Say No More”. Discutió con otros concurrentes e intervinieron dos patovicas, uno de ese local y otro de uno cercano. El joven fue golpeado primero frente al bar, caminó unos metros para escapar de la agresión, pero fue perseguido por sus atacantes. Le dieron una golpiza brutal que le causó una fractura de cráneo y un gran hematoma cerebral.

“Personalmente creo que como se dieron las cosas, más allá de no haber presencia policial, no hay una responsabilidad directa (de la Policía), me parece más importante focalizar en la responsabilidad de los patovicas”, señaló Hugo Auderut.

Desde la muerte de su hijo trabaja con el propósito de que se regule, mediante la legislación, la actividad de las empresas de seguridad privada y sus trabajadores.