Caso Auderut: procesan y ordenan la detención del brasilero Souza

Para una jueza, es coautor de homicidio simple. Además, ordenó que se investigue si hay más responsables.

En lo que marca un giro en la causa, la jueza Penal Virginia Palacios procesó con prisión preventiva al artesano brasilero Gilcimar Souza Vispo como coautor del asesinato de Matías Auderut, el joven muerto tras recibir una golpiza el 30 de diciembre de 2018 en el bar Say No More. A su vez, la magistrado a cargo del Juzgado del Crimen 3 ordenó hacer una compulsa para que se investigue si hubo otros implicados en la paliza.

La determinación de Palacios se conoció anteayer, con lo cual, ahora son tres los sospechosos de matar a Auderut: Souza Vispo, Federico Zamudio (ambos detenidos en Villa Mercedes horas después de la muerte de la víctima) y Fabián Pino, arrestado en la localidad de Confluencia, Neuquén, en marzo del año pasado.

El brasilero fue imputado e indagado en su momento por el asesinato, pero el juez subrogante Ariel Parrillis le dictó la falta de mérito. Después de esa decisión, el artesano oriundo de Fera de Santana, en el estado de Bahía, Brasil, fue trasladado desde San Luis a Buenos Aires, ya que era requerido por el juez Carlos Bruniard por una causa por "Resistencia y lesiones", en Capital Federal.

Pero en estos meses, con el avance de la instrucción de la causa, la jueza tuvo fundamento para resolver procesarlo.

Según la resolución firmada este lunes, ella encontró elementos sólidos para vincular directamente al artesano brasilero con el crimen.

Se basó en diversos testimonios que señalan a Souza Vispo como una de las personas que golpearon a Matías en la esquina de Illia y Constitución.

Tras la paliza durante esa noche de verano, Matías fue internado en grave estado por las heridas que sufrió en el cráneo. Los testigos citaron que uno de los agresores le pegó con una llanta de bicicleta que los artistas callejeros suelen usar para hacer malabares. Según los dichos, uno de esos hombres tenía rastas en su cabellera: era Gilcimar Souza Vispo.

Se desconoce cuál fue el paradero del brasilero después de que quedó a disposición del juez porteño. Por ello, la jueza ordenó la captura internacional, por si se encontrara fuera del país.

Pero además, Palacios dispuso que se haga una compulsa (una copia de las actuaciones realizadas hasta ahora) y que se remita al fiscal Esteban Roche, para que considere si cabe investigar a otras personas que tal vez tuvieron algún tipo de participación en la mortal golpiza.

En la resolución, Palacios solicita que se haga hincapié en las "audiencias recepcionadas en sede judicial, específicamente de personas ajenas a la actividad en los locales nocturnos Say No More e Ibiza".

Las medidas adoptadas por la jueza trajeron algo de alivio a la familia de la víctima. "Es algo que veníamos solicitando hace tiempo. Pensamos que más personas golpearon a Matías. Estamos convencidos que el primer golpe se lo dio un hombre de seguridad", expresó a El Diario Hugo Auderut, papá de Matías.

"En las próximas horas vamos a conversar con los abogados de la familia. La idea que tenemos es poder concretar una entrevista, una reunión con la jueza Palacios", agregó.