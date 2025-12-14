  • Nuestras redes
Domingo 14 de Diciembre de 2025

Domingo 14 de Diciembre de 2025

Daños por el fuerte temporal en Tilisarao

La intensa lluvia, acompañada por un fuerte viento y caída de granizo, ocasionó diversos inconvenientes. Hubo caída de ramas, voladuras de techos y anegamientos. Ampliaremos 

Por redacción
| Hace 2 horas
