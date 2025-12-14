Daños por el fuerte temporal en Tilisarao
La intensa lluvia, acompañada por un fuerte viento y caída de granizo, ocasionó diversos inconvenientes. Hubo caída de ramas, voladuras de techos y anegamientos. Ampliaremos
Por redacción
| Hace 2 horas
