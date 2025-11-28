Dictarán una capacitación sobre rescate acuático

Este sábado y domingo, la localidad de Nogolí (Departamento Belgrano) será sede de un curso de capacitación sobre rescate acuático, que contará con la participación de más de 80 bomberos y brigadistas de la región Centro-Cuyo.

En el camping municipal “El Brete” será el escenario central de las actividades de estas jornadas interprovinciales en cuya organización están involucrados “Rescate Acuático Mendoza”, la Fundación “Alma de Fuego” y el cuartel de bomberos voluntarios “La Unión” de Villa de la Quebrada.

El sábado, a las 09:00, está prevista con la ceremonia de bienvenida y de apertura de las actividades, en tanto que el domingo, a las 16:00, se llevará a cabo la ceremonia de cierre con entrega de certificados.

“Esta es una tarea muy importante porque tiene que ver con la prevención y el cuidado no sólo de nuestros vecinos sino que también de los turistas que visitan Nogoli, que tiene en el dique como uno de sus atractivos”, precisó el jefe del cuartel “La Unión”, Roberto Albornoz.

Bomberos de La Pampa, Córdoba, Mendoza y San Juan han adelantado su presencia. Aquellos que están interesados en participar en las jornadas de adiestramiento deben comunicarse a los celulares. 2616361413 (Mendoza) y 2665296329 (San Luis).