Pesar en la Policía y la Justicia forense por la muerte de Alfredo Samper Battini

Impecablemente vestido con el uniforme policial o con la chaqueta de médico. Así se lo recuerdo al médico forense Alfredo Samper Battini en los pasillos de tribunales de San Luis a la espera de una audiencia para brindar su testimonio en los diferentes hechos en los que intervino o bien para entregar el informe de una autopsia. También su imagen sigue presente en distintas dependencias de la Jefatura Central de Policía, donde desplegó su formación policial.

Franco, preciso, polémico y académico. Así lo conocieron y supieron conocer al comisario general y médico forense que además de haber integrado una reconocida camada de médicos legistas, junto a Ricardo Torres, Héctor Mayor y Jorge Giboin con intervención en la investigación de resonantes casos, llegó a ejercer la estratégica Subjefatura de la fuerza de seguridad.

Este viernes, en el Poder Judicial de San Luis y en la Policía puntana se conoció la triste noticia de su muerte

Además de su compromiso con la labor forense y su carrera policial, Samper Battini, que era integrante de una conocida familia puntana, desplegó a lo largo de su vida profesional un activo rol en la medicina privada.

Tras su retiro voluntario de la fuerza de seguridad, en los últimos años se desempeñó en una clínica privada España de la ciudad de San Luis, desde donde se encararon acciones en la lucha contra la pandemia del Covid 19.