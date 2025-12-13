Iba borracho al mando de un camión y desató un violento accidente vial

Desde la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informaron que este sábado 13 de diciembre, alrededor de las 4:30 de la madrugada, se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 742 de la Autopista de las Serranías Puntanas.

De acuerdo a las averiguaciones, un hombre de 40 años conducía de este a oeste un camión Mercedes Benz con semirremolque sin carga cuando, por motivos que se investigan, perdió el control del rodado. El vehículo impactó contra un poste de iluminación pública ubicado en el cantero central, cruzó el carril contrario de circulación y terminó detenido sobre la banquina del sector sur.

Cabe señalar que el conductor no sufrió heridas de consideración y que en el siniestro no se vieron involucrados otros vehículos.

Efectivos policiales le realizaron el alcotest al chofer del camión, el cual arrojó un resultado positivo de 1,40 gramos de alcohol por litro de sangre. Por este motivo, se labró el acta de infracción correspondiente.