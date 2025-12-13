Choque en la Autopista Los Puquios: un conductor dio positivo en el alcotest

Desde la División Canes de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial informaron que este viernes 12 de diciembre por la tarde, alrededor de las 19:30, se produjo un accidente de tránsito en la rotonda Malvinas Argentinas de la Autopista Los Puquios, frente al barrio 264 Viviendas, en la ciudad de Juana Koslay.

En ese lugar, por razones que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 44 años, y un automóvil Fiat Uno, al mando de un hombre de 55 años.

Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron distintas abolladuras, aunque los conductores no presentaron heridas de consideración.

Cabe señalar que se les practicó el alcotest a ambos hombres: el conductor de la camioneta arrojó resultado negativo, con 0,00 g/l de alcohol en sangre, mientras que el conductor del Fiat Uno dio positivo, con 1,80 g/l. Este último, además, se negó a recibir atención médica.