Rechazan la formulación de cargos por presunta defraudación con tarjeta de débito

El Juez de Garantía interviniente consideró que no había elementos suficientes para imputar a un hombre y estimó que la información solicitada para incorporar como evidencia podría desvincularlo de la causa.

Esta semana, la Fiscalía de Instrucción Nº 3 solicitó que se formularan cargos contra un hombre de 70 años, domiciliado en Villa Mercedes, por considerarlo provisoriamente autor del delito de defraudación mediante el uso no autorizado de una tarjeta de débito. La Defensa rechazó la pretensión y, luego de escuchar a las partes, el Juez resolvió, a pesar de la provisoriedad de la etapa, rechazar la formulación de cargos.

Según el relato del Ministerio Público Fiscal, el hecho investigado se habría producido entre el 14 y el 17 de agosto de 2021. De acuerdo con la denuncia de la damnificada —una abogada que intervino en la audiencia—, desde su cuenta bancaria se realizaron transferencias y extracciones en efectivo utilizando los datos de sus tarjetas de débito. El 14 de agosto, a las 18:59, se produjo un cambio en el acceso al home banking de la denunciante, y esta modificación se habría realizado a través de un número telefónico que pertenecería al hombre al que pretendían imputar.

Cabe mencionar que, según lo manifestado en la audiencia, las tarjetas de débito siempre estuvieron en poder de la denunciante, y las operaciones se habrían realizado utilizando la información de las mismas.

La Fiscalía explicó que se encuentran a la espera de la respuesta de un oficio enviado al banco para conocer en detalle las operaciones y los datos vinculados a ellas.

En ese sentido, la Defensa argumentó que no existe un dato preciso que relacione a su asistido con el hecho y que fue una mera coincidencia que el cambio en el home banking de la denunciante se realizara desde una línea telefónica prepaga a nombre del presunto imputado. Solicitó que se tuvieran por no formulados los cargos.

Luego de escuchar a las partes, el Juez informó que, pese a la naturaleza informativa de la formulación de cargos, la rechazaría. Consideró que existiría la posibilidad de incorporar elementos a la causa que desvinculen al presunto autor del delito.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 4. Intervino como Juez Subrogante Alfredo Cuello; como Secretaria, Daniela López Martín. Representaron al Ministerio Público Fiscal Marcelo Palacio y Alexis Chavero; en la Defensa, Emiliano Vera. También participó la denunciante, en carácter de querellante.