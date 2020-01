El padre y el hermano de Matías Auderut, el chico asesinado a golpes, reclamaron Justicia

Hugo y Agustín Auderut brindaron una conferencia de prensa y pidieron que se investigue el rol que cumplieron los 'patovicas' del bar 'Say no More'. Colocarán una placa en memoria del chico asesinado.

Con la mirada triste fruto de la enorme pesadumbre que genera haber perdido un ser querido bajo un cruel asesinato, Hugo y Agustín Auderut, padre y hermano de Matías Auderut, el joven que murió el 4 de enero de 2019 a raíz de las gravísimas lesiones que le ocasionó una salvaje golpiza a la salida del bar ‘Say no More’ de la ciudad capital, brindaron este viernes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer cómo transcurre la causa que busca juzgar a los asesinos del chico. También, en la charla con los periodistas, informaron sobre la colocación de una placa recordatoria en la esquina del bulevar Illia y Constitución, el lugar donde ocurrió la paliza mortal.

“Como ustedes ya saben hay dos personas detenidas por la causa. La jueza estuvo con seis meses de licencia y cuando ella retome tiene que terminar la instrucción. Más allá de eso no hubo nada, no hubo más avances”, expresó Hugo en el inicio del diálogo con la prensa.

“Lo que nosotros reclamamos es que termine esta etapa, pero exigimos que se investigue a las personas que iniciaron la golpiza, que fue el personal de seguridad del bar. Pedimos a la Justicia que se sepa cuál fue la responsabilidad de estas personas”, agregó.

“Nosotros aportamos un video con las personas de seguridad del bar. Es claro que los que inician la golpiza es el personal de seguridad del bar. No solo se ve claro que le pegan, sino que también hay testimonios. Uno tenía una manopla e incentivaban a que le siguieran pegando y tampoco intervinieron para, como es su tarea, darle seguridad a las personas, a los clientes del bar”, subrayó Hugo Auderut.

“Lo que pedimos es que se dicte algún tipo de responsabilidad, que digan si la tuvieron o no. Se tomaron testimonios en sedes policiales, pero no está claro qué tipo de responsabilidad tuvieron. Si fue poca o mucha. No quiero prejuzgar, porque cualquiera es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, pero queremos saber qué responsabilidad le compete al personal de seguridad del bar”, explicó.

“Lo que pretendemos es que la Justicia llegue. Queremos que se termine la etapa de instrucción. No queremos apurar las etapas, pero queremos saber las responsabilidades de todas las partes”, sentenció.

“Más allá de la memoria de mi hermano, pedimos Justicia. Que sepan que estamos enteramente a disposición para ayudar, para colaborar y dar un mensaje a la gente de que esto no debe volver a pasar”, opinó Agustín Auderut.

En cuanto al recordatorio que se instalará frente al pub ‘Say no More’, el hermano del joven asesinado contó: “La colocaremos frente al bar donde ocurrió la muerte que derivó en su muerte”, confirmó.

Matías Auderut murió el 4 de enero a raíz de las graves heridas derivadas de una salvaje golpiza ocurrida el 30 de diciembre a la salida del bar ‘Say no More’. Federico Zamudio y Gilcimar Vispo Souza -este último de nacionalidad brasileña-, dos artesanos y malabaristas callejeros fueron detenidos por la Policía como presuntos autores de los golpes al joven puntano.

Sin embargo para la familia Auderut participaron al menos cinco personas. La causa está a cargo de Virginia Palacios, jueza del Crimen Nº 3.