El rector de la UNSL en el centro de cuestionamientos por un error histórico

El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil, presidió este martes la sesión del Consejo Superior y protagonizó un episodio que generó malestar entre docentes y no docentes. Sostuvo que la UNSL nació en democracia.

La universidad fue creada el 10 de mayo de 1973 por decreto del gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse, semanas antes de la asunción de Héctor Cámpora. El momento quedó registrado en video, se viralizó entre la comunidad universitaria y circuló en los pasillos del rectorado.

El error histórico no fue el único punto de tensión en la sesión. Según consta en un documento presentado antes de la reunión por trabajadores, jubilados y estudiantes, el Consejo no respondió al pedido de explicaciones sobre la contratación directa de una persona por $13.200.000 para dictar talleres de arte en Luján, cuando el Municipio a cargo de Mario Romero cuenta con fondos propios para hacerlo.

La contratación se tramitó en cinco días hábiles bajo el Decreto Rectoral 254/2026. El expediente lleva una sola firma, la de María Alejandra Orellano, secretaria de Hacienda de la UNSL y esposa del ex rector y actual diputado Víctor Moriñigo.

Los firmantes señalan que el trámite no pasó por el Consejo Superior ni por un proceso de selección público documentado. Comparan el monto con los proyectos de extensión universitaria habituales, que reciben como máximo $80.000 tras instancias de selección y rendición mensual, y con las becas estudiantiles, que no superan los $60.000.

En el pedido también se consulta por qué el trámite se inició desde la Secretaría Privada si se trata de una actividad de extensión, y qué criterio justifica asignar $1.100.000 mensuales a una persona sin convocatoria abierta. Los firmantes sostienen que un monto de esa escala debería requerir aprobación del Consejo Superior.