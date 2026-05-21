Se cayó parte de un camino en Estancia Grande

Un camino vecinal de Estancia Grande cedió en el terrenó y se cayó al vacío con lo que dejó el paso de los automóviles a la mitad. Hace tres días que la ruta está en esas condiciones.

La ruptura que derivó en el desbarracamiento de la ruta se produjo a la altura del monolito de El Volcán, en el camino que une Potrero de los Funes con Estancia Grande y que los automovilistas usan en su mayoría para evitar la estación de peaje.

La caída del camino es la consecuencia de la falta de mantemiento de la acera, que está bajo responsabilidad de Vialidad Provincial.