A un anciano de 92 años le dieron una paliza en un asalto

Luciano Rosales, de 92 años, este jueves alrededor de las 08.00, fue atacado en el interior de su vivienda en la zona oeste de la ciudad de San Luis. Lo golpearon con mucha violencia, en especial en el rostro, y el atacante huyó con su celular, una escopeta y se estaba esperando que el abuelo superara el estado de shock para conocer si le robaron dinero u otras pertenencias.

El asalto sucedió en la casa que ocupa en Avenida Intendente Leyes al 2230 (continuación de Avenida Juan Gilberto Funes), entre las calles Neuquén y Jujuy.

El abuelo, que vive solo, fue sorprendido cuando se estaba levantando y se alarmó por el estallido de los vidrios de una ventana que fue por donde entró el malhechor.

Al arrimarse al comedor, fue golpeado en el rostro y otras partes de la cabeza. Como consecuencia de la paliza quedó inconsciente, tendido en el piso.

Cuando reaccionó el delincuente ya no estaba y de inmediato salió a la calle a pedir ayuda, donde lo auxilio una vecina que se aterró al verlo todo ensangrentado. En medio de los nervios avisó a los familiares de “don Luciano” de lo sucedido. Uno de ellos pidió una ambulancia y convocó a la policía.

“Está muy golpeado y consternado. Vamos a esperar que se tranquilice para saber bien lo que pasó y que otros bienes le robaron”, le confió un familiar a El Diario de la República y FM Lafinur.

La avenida es muy transitada y más a las 08:00 que en cuando muchos van a trabajar al parque industrial o muchos vecinos salen a llevar a sus hijos a la escuela.

La Policía de San Luis montó un amplio operativo que incluyó la división Canes. Buscaron pistas en el techo de la casa y en los alrededores.

Los vecinos que brindaron su testimonio sospechan de una pareja que el miércoles a la tarde anduvo por la zona y uno de ellos le llamó la atención como le hacían caricias a la mascota de “don Luciano”.

Similitudes con un asalto mortal

El ataque que sufrió el adulto de 92 años hizo recordar el caso de Manuel Valentín Sosa, que trabajaba en la Escuela “Juan Marín de Pueyrredón” y que murió debido a los golpes que sufrió en su vivienda del barrio 274 Viviendas de Juana Koslay, al lado del complejo privado “La Agripina”.

Todo indica que el lunes 4 de agosto o el 5 de agosto a la madrugada lo golpearon en la cabeza, que fue la causa de su muerte. Primero se sospechaba que se trataba de una muerte natural, después la autopsia determinó que había sido víctima de la inseguridad.

Su asesinato está sin esclarecer, es un misterio y se espera que lo acontecido este jueves con Luciano Rosales tampoco quede en la nada.