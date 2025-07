Para robar, destruyeron una casa; la víctima pide ayuda para salir adelante

De manera muy conmovedora y dolorosa, el instructor de árbitros y vecino de la capital Omar Ceferino Medero difundió que este miércoles fue víctima de un nuevo hecho delictivo, el quinto que ha sufrido. Pero esta vez, con la gravedad que no solo que le robaron las herramientas de trabajo, sino que también le destruyeron los muebles y aberturas de su vivienda situada en la zona sur de la ciudad de San Luis.

El caso de inseguridad fue cometido en la casa que tiene en el barrio 500 Viviendas, en la manzana 145, en un lapso de dos cuando salió para colocarse una inyectable por una dolencia que tiene en el hospital de día de ese sector. “Salí alrededor de las 08:30 y al regresar pasado el mediodía me encontré con la desagradable situación de que me había dejado sin nada y lo peor, el daño de haber roto todo”, expresó Medero en diálogo con la prensa.

En una publicación que hizo en su cuenta de Facebook, dio detalles del golpe delictivo que lo damnificó y pide ayuda para salir adelante:

“Llevo 3 semanas sin trabajar por un problema de salud. Hace 14 días estando en reposo me robaron herramientas del patio. Las pude reponer y de nada me sirvió guardarlas dentro. Hoy me rompieron rejas, puerta y ventana cuando fui dos horas para atención médica al hospital.

Al regresar encontrar el peor panorama me lleno de angustia e impotencia. Me robaron mis ahorros, la computadora, el proyector, parlante, micrófonos, 4 camperas calzado nuevo, pantalones deportivos, elementos y ropa folclórica. Taladro, amoladora, percutor, un testar de voltaje, garrafa, y un montón de cosas menores de gran valor útil y sentimental, dejaron bultos preparados y todos los muebles de mi habitación rotos. Nunca me gusto pedir y como trabajador independiente me gano la vida a diario agradeciendo infinitamente a quienes me dignifican permitiéndome serles útil. Lo cierto es que con absoluta vergüenza y fiel a mi palabra pido ayuda para comprar lo que me permita trabajar para devolver cada peso que me puedan aportar.

Mi alias es: techo.arbitro.zamba a nombre de Omar Ceferino Medero. Muchas gracias. Dios y mi angelito los bendiga”.

En una entrevista radial comentó que utiliza las herramientas para su sustento diario que es la colocación de membranas y cuando hay una campaña para ayudar a los más necesitados, solidariamente se suma ayudando en la reparación de los hogares.

Además, confió que La computadora y el proyector eran de gran ayuda para las clases que les da a los aspirantes de árbitros en la Liga del Norte Puntano. “Me mataron con los elementos que me robaron”, expresó con mucha angustia.

En uno de los anteriores hechos, los delincuentes barretearon las puertas de un vehículo que estaba en el patio y se apoderaron de valiosas herramientas. Y, pese a las medidas de seguridad que tomó para que esto no vuelva a pasar, vivió otra pesadilla: “Más allá de lo que me robaron, lo que más me duele es el gran el daño en toda mi casa. Me arruinaron un día, no la vida

Acá estoy de pie, sobreponiéndome”.