“Nos están robando el presente y el futuro”: marcha estatal contra el ajuste de Poggi

El malestar que recorre a los trabajadores estatales en San Luis se transformó en una contundente muestra de fuerza callejera. Este jueves, la Intersindical Estatal —que nuclea a ATE, SIJUPU, APTS, SIEP, APEL, UTEP, ASDE y otros gremios— encabezó una masiva movilización por las calles céntricas de la ciudad. El mensaje fue claro: basta de ajuste, precarización y maltrato a quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

La columna, que se extendió por más de cuatro cuadras —una dimensión que los sindicatos calcularon más de 1.000 personas— recorrió Junín, Rivadavia, 9 de Julio y San Martín, y culminó con un acto frente al Correo Argentino. Allí tomaron la palabra dirigentes de distintos sectores que, con discursos encendidos, responsabilizaron directamente al gobernador Claudio Poggi y a sus ministros por el brutal ajuste en curso.

“Estamos acá porque ya no aguantamos más. Porque nuestros salarios están congelados, porque nos niegan las paritarias y porque han despedido a cientos de compañeros. No puede haber salud pública, educación ni justicia con trabajadores por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Facundo Coria, del Sindicato de Judiciales Puntanos. Y advirtió: “Esto es apenas el principio. Si no hay respuesta, volveremos todas las veces que sea necesario”.

Fernando Gatica, de ATE, habló de una “emoción profunda” por la masividad de la marcha, pero también de una “bronca acumulada”. “Nos han hecho pagar el ajuste a los estatales mientras nos ningunean y se jactan de haber ahorrado 190 mil millones de pesos. Ese ‘ahorro’ es la miseria de nuestras familias, la caída del consumo, el cierre de comercios y el hambre en los barrios. No es ahorro, es una deuda con el pueblo”.

Gatica también anunció que las organizaciones trabajan en la convocatoria a un paro provincial y exigió la reincorporación inmediata de los despedidos. “No vamos a aceptar más que nos sigan echando. Los vamos a ir a buscar si es necesario. No hay diálogo posible si no hay soluciones. Y a ese ministro que se ríe de los 53 mil despidos en el Estado nacional, no lo vamos a nombrar más: es un payaso que repite lo que le dictan desde arriba”.

Miriam Porter, de APTS, fue otra de las voces firmes: “Marchamos por salarios, por dignidad, por respeto. No nos vamos a arrodillar ante quienes intentan desprestigiar lo público. Los trabajadores estatales sostenemos el Estado todos los días, mientras ellos nos precarizan y nos niegan incluso el derecho básico a negociar. En San Luis no hay paritarias. Es una vergüenza”.

Carlos Peralta, de UTEP, interpeló directamente a Poggi: “Usted exigió mucho durante su campaña. Prometió diálogo, prometió paritarias. Ahora, cumpla. Nosotros hicimos paros, pusimos carpas, marchamos. ¿Y usted qué hizo? Nada. Solo ajustar”. También dejó una frase que resonó fuerte entre la multitud: “Nos quieren con miedo, divididos, pero estamos de pie, más unidos que nunca”.

La secretaria general de ASDE, Mané Quattropani, fue lapidaria: “No le creemos, señor Poggi, que no hay plata. Porque cuando no hay dinero, no se regalan bicicletas. Primero hay que dar de comer a los trabajadores. Es una burla que haya empleados formales por debajo de la pobreza, con contratos basura y salarios en negro. El gobierno juega con fuego”.

Desde el Sindicato de Empleados Provinciales, Stefani Nemzoff reclamó el pase a planta permanente y el fin de los despidos. “No vamos a retroceder. Estamos luchando por nuestros derechos, por nuestros compañeros municipales y provinciales, por el salario digno. Y esta lucha recién empieza”, aseguró.

Silvia Acosta, en representación de los jubilados autoconvocados, también fue tajante: “La lucha no se termina hoy. Tiene que seguir en las asambleas, en cada lugar de trabajo. Esta marcha debe ser el principio del fin del plan económico de Poggi. O lo torcemos, o nos arrastran a todos”.

Los gremios anticiparon que en las próximas semanas presentarán en la Legislatura un proyecto de ley para establecer paritarias para toda la administración pública provincial. “Nos calienta dos carajos que digan que no es el momento. El momento lo definimos los trabajadores”, sentenció Gatica.

La multitud, que incluía también a organizaciones sociales, trabajadores del sector privado, jubilados y referentes políticos, dejó un mensaje inequívoco al gobierno: si no hay respuestas, la calle seguirá siendo el escenario de la resistencia.