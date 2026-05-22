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Declaraciones contundentes

Rodríguez Saá: un presupuesto equilibrado no sirve a costa de un "tremendo sacrificio"

El exgobernador cuestionó el rumbo económico de Milei y aclaró que el equilibrio fiscal es un objetivo global válido, pero inviable si asfixia al pueblo y a la producción.

Por redacción
| Hace 1 hora
Alberto Rodríguez Saá apuntó que no hay ningún alivio para los argentinos en medio de la crisis. Lamentó la situación de los trabajadores, los empresarios y las pymes.

El exgobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, marcó una contundente distancia respecto al rumbo económico del presidente Javier Milei durante una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia. 

 


El presidente del PJ puntano graficó que si bien el déficit cero es un objetivo deseable para cualquier administración del mundo, el problema radica en los métodos utilizados para alcanzarlo.

 


"Lo que está mal es llegar a un presupuesto equilibrado con semejante y tremendo sacrificio y que no haya en ningún momento algún alivio para la situación económica y social, la de las pymes y la de los empresarios", sentenció Rodríguez Saá. 

 


En ese sentido, advirtió que la actual estrategia oficialista se sostiene sobre una enorme recesión y un peligroso enfriamiento de la economía que afecta a todos los sectores.

 


Para el mandatario, el Peronismo y los sectores opositores no deben pararse desde la negativa absoluta hacia la disciplina fiscal, sino discutir las formas. 

 


Durante años San Luis se destacó como una verdadera escuela de administración gracias a sus finanzas equilibradas. Ese mismo manejo financiero fue el que le permitió a su gestión, antes de concluir (precisamente en septiembre de 2023) otorgar un histórico auxilio salarial y mantener los sueldos en niveles óptimos y dignos, demostrando que el orden fiscal no es incompatible con el bienestar social.

 


Finalmente, Rodríguez Saá instó a recuperar el rol del Estado y a consensuar una agenda constructiva basada en las problemáticas reales de los argentinos y en los lineamientos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 


"Hablemos de agua potable, hablemos de educación de calidad, hablemos de calidad de las instituciones", concluyó, dejando en claro que el verdadero éxito de un gobierno no se mide solo en una planilla de Excel, sino en el alivio y las oportunidades que se le brindan a su pueblo.

 

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