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Análisis de la realidad

Alberto Rodríguez Saá: "El Peronismo nunca muere"

El exgobernador advirtió que el movimiento atraviesa una crisis por no interpretar la agenda actual, pero apeló a la máxima de Perón para asegurar que, al ser su único heredero el pueblo, resurge en el tiempo.

Por redacción
| Hace 3 horas
Alberto Rodríguez Saá mantuvo un diálogo con el periodista Jorge Fontevecchia. Foto: captura de video.

En una entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, el exgobernador de San Luis y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, dejó definiciones de fuerte peso sobre el presente y el futuro del movimiento Justicialista. 

 


Al ser consultado sobre las posibilidades electorales del espacio de cara a los comicios presidenciales de 2027, el dirigente apeló a una de sus frases históricas para marcar el contraste con la realidad actual.

 


"Yo esa vez lo dije con hache (hay 2019), no como interjección", recordó Rodríguez Saá. "Después le saqué la hache cuando vi el gobierno y lo dejé como una expresión de dolor. Ahora digo 'ay 2027'. Hay una Argentina con dolor", matizó con crudeza, evidenciando el complejo panorama social y político que atraviesa el país.

 


A pesar del escepticismo inicial, el líder del PJ de San Luis relativizó las lecturas que decretan el fin del movimiento. "El Peronismo ha muerto muchas veces: con Menem, con Duhalde, con Kirchner, con Cristina y con Fernández. Pero le digo otra cosa: el Peronismo nunca muere, porque Perón dijo: 'Mi único heredero es el pueblo'. Entonces, cada vez que se expresa el pueblo, se expresa el Peronismo", argumentó. 

 


En ese sentido, aseguró que la doctrina justicialista ya forma parte ineludible de la cultura dirigencial argentina.

 


No obstante, Rodríguez Saá no esquivó la realidad y reconoció que el Peronismo "ahora no está para nada en buenas condiciones". El exmandatario atribuyó esta debilidad a una alarmante falta de sintonía con las demandas actuales de la sociedad, concluyendo de manera tajante: "Porque no está interpretando la agenda de la Argentina. La agenda de la Argentina no la pone la oposición porque se le ocurre en una reunión cualquiera. La agenda de la Argentina la pone el señor Javier Milei, que ganó la elección".
 

 

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