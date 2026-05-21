Alberto Rodríguez Saá, en referencia al conflicto de Medio Oriente: "No es nuestra guerra"

Invitado a “Modo Fontevecchia”, el programa que el periodista Jorge Fontevecchia tiene en el canal Perfil, Alberto Rodríguez Saá dejó varias consideraciones sobre la política actual, el peronismo nacional y el panorama internacional. En ese punto, sus declaraciones sobre la guerra en Medio Oriente fueron uno de los puntos más destacados.

Como ya lo hizo en otras oportunidades, el exgobernador de la provincia dijo que el conflicto bélico en el mundo “no es nuestro” y pidió que la oposición reaccione ante la postura que tomó el gobierno de Javier Milei.

“No podemos estar callados después de que el presidente Milei dijo nosotros apoyamos a Norteamérica, al señor Tump y a Israel en forma incondicional. Casi estamos tirando el tema Malvinas para satisfacer la voracidad de Trump”, sostuvo Alberto.

Además, el presidente del PJ Provincial agregó que la posición argentina históricamente fue la neutralidad frente a los estallidos lejanos y recordó que “tenemos un premio Nobel por eso”, en referencia a Carlos Saavedra Lamas, el diplomático argentino que recibió el reconocimiento en 1936.

“La posición argentina es argentina, lo que pasa allá no es nuestra guerra”, concluyó Alberto.