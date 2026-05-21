Rodríguez Saá cuestionó a Cristina: "Ponerse a bailar cuando se perdió no es conducción"

Al ser consultado por Jorge Fontevecchia sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la falta de renovación del peronismo, el presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, fue categórico. Si bien intentó esquivar la centralidad de la figura en términos personales, no dudó en cuestionar con severidad la actitud de la exmandataria frente a las urnas y los gestos simbólicos que, según su visión, dinamitan la construcción de un liderazgo unificado.



"Prefiero no hablar de ella. Pero lo que simboliza un poco el desagrado sobre su figura es que no puede bailar en el balcón cuando el peronismo acaba de perder una elección nacional. No está bien", disparó el exgobernador.



Para el dirigente puntano, esas actitudes rompen el termómetro social y debilitan la estructura partidaria: "El balcón se convierte en algo simbólico. Y ponerse a bailar como festejando cuando se perdió en todo el país no es conducción política. Eso divide más".



En sintonía con este diagnóstico, Rodríguez Saá analizó el escenario de polarización extrema que domina el debate público actual en la Argentina. Lejos de ver un enfrentamiento ideológico genuino entre el Instituto Patria y la Casa Rosada, el líder peronista denunció una suerte de pacto de conveniencia mutua para anular el surgimiento de terceras posiciones y capitalizar el descontento de cada lado.



"Mire el discurso del presidente el primero de marzo. La parte central fue insultar a Cristina y la parte central de Cristina es Milei. Se pelean porque es un negocio para los dos", sentenció de manera tajante el mandatario provincial.



Finalmente, Rodríguez Saá advirtió sobre las nocivas consecuencias que este esquema de confrontación permanente genera en el electorado argentino, vaciando de contenido y propuestas alternativas la discusión política de cara al futuro cercano. "Es matar todo el liderazgo porque la sociedad se divide en dos. Son, por decirlo, Guatemala y Guatepeor", concluyó con ironía.