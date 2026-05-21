La crisis textil golpea a San Luis con despidos, suspensiones y caída del consumo

Aseguran que la pérdida del poder adquisitivo de la población redujo la demanda de indumentaria a niveles mínimos históricos. Foto: NA.

El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) encendió las alarmas tras alertar sobre el profundo impacto de la recesión económica en las plantas textiles de la provincia de San Luis. La combinación de una fuerte caída en las ventas y el aumento sostenido de los costos de producción derivó de forma directa en despidos, suspensiones de personal y una preocupante acumulación de stock que paraliza al sector industrial puntano.



Según explicaron desde el gremio, la pérdida del poder adquisitivo de la población redujo la demanda de indumentaria a niveles mínimos históricos. Esto provocó un sobrestock crítico en los depósitos de las firmas radicadas en la provincia.



A este escenario se le suma la creciente competencia de productos importados tras la desregulación del comercio exterior, una variable que deja a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en una clara desventaja frente a las altas tasas de financiamiento y la presión tributaria local.



Esta drástica baja en la demanda interna forzó a las compañías a implementar severos recortes. Plantas locales emblemáticas como Dietex ya iniciaron procesos de despidos y suspensiones temporales de trabajadores debido al freno de sus clientes clave, muchos de los cuales se encuentran directamente vinculados a la paralización de la obra pública.



Para evitar cierres definitivos, otras fábricas del parque industrial optaron por implementar paradas técnicas, suspensiones de turnos y esquemas de adelanto de vacaciones obligatorias como recurso de emergencia para aliviar sus costos corrientes.



La preocupante realidad de San Luis refleja de manera directa el complejo escenario macroeconómico nacional de este 2026, fuertemente marcado por el desplome del consumo masivo y la apertura de las importaciones.



A nivel país, la producción textil registró una estrepitosa caída interanual del 33,2%, obligando a las plantas a operar con niveles mínimos de su capacidad instalada. Desde SETIA sostienen firmemente que, si no se aplican medidas urgentes que equilibren las condiciones de competencia y reactiven el mercado interno, el sector continuará destruyendo puestos de trabajo genuinos en toda la provincia.

