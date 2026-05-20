Becerra votó el ajuste al gas y ensayó una insólita defensa de la "calidad de vida"

El ajuste avanza. Becerra celebró el avance de un proyecto que impactará de lleno en el bolsillo de miles de puntanos.

La diputada nacional por San Luis, Mónica Becerra (La Libertad Avanza), quedó en el ojo de la tormenta tras votar a favor del proyecto que elimina los beneficios de la calificación de "zona fría" para la provincia, una medida que impactará de manera directa en el costo del servicio de gas para miles de hogares puntanos.



Fiel a un estilo que sus críticos califican de falso y desconectado de la realidad local, la legisladora buscó justificar su voto en contra de los intereses de su propia provincia con argumentos que generaron indignación.



A través de un video difundido en sus redes sociales, Becerra intentó relativizar el alcance del ajuste y arremetió contra la prensa. "Hablo para explicarles por qué los medios que se han ocupado de desestabilizar están mintiendo", lanzó la diputada, asegurando que "es mentira que todos los hogares de San Luis pierdan el subsidio de gas".



Según sus declaraciones, el beneficio se mantendrá para quienes perciban ingresos menores a tres canastas básicas, argumentando que la iniciativa busca "un ordenamiento" porque el esquema anterior era "distorsivo" al subsidiar a sectores que podían pagar la tarifa plena.



Sin embargo, el tramo más llamativo de su descargo llegó al alinearse de forma irrestricta con la retórica de la Casa Rosada. "Quiero que se queden tranquilos. Todos estos días se han ocupado de operar al presidente; lo único que busca es orden, que todos los argentinos podamos disfrutar y tener una alta calidad de vida como nos merecemos", afirmó.



La defensa de la diputada abre un interrogante inevitable en la provincia: ¿de qué calidad de vida habla la legisladora oficialista cuando el resultado inmediato de su voto obligará a las familias puntanas a enfrentar boletas que podrían duplicar su valor actual en pleno invierno?

Al priorizar la disciplina partidaria y el ajuste fiscal por encima del bolsillo de sus representados, Becerra eligió el blindaje discursivo en redes para intentar tapar un retroceso evidente en las condiciones de vida de la población.