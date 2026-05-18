Mientras Llaryora defiende el bolsillo, el trío Poggi, Becerra y Almena avala el tarifazo

El gas, lejos de ser accesible a la gente, cada vez es un lujo más complejo de tener. El poggismo y sus aliados, celebran el ajuste. Foto: Infobae.

El debate por la quita del régimen de Zona Fría en el Congreso de la Nación ha dejado al descubierto dos formas diametralmente opuestas de ejercer la representación política. Por un lado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se plantó con firmeza en defensa de la economía de sus comprovincianos frente al inminente zarpazo tarifario.



Por el otro, la realidad de San Luis expone un escenario de sumisión preocupante: el trío compuesto por el gobernador Claudio Poggi y los legisladores oficialistas Mónica Becerra y Carlos Alberto Almena celebra el ajuste, avalando con complicidad o voto directo una medida que destruirá el poder adquisitivo del pueblo trabajador.



Frente al avance del dictamen que pretende dar de baja el beneficio, Llaryora advirtió que quitar a Córdoba de la zona fría “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, cuestionó el ajuste sobre el gas. Foto: Gobierno de Córdoba.



Con profunda dureza, el mandatario cuestionó la iniciativa que se tratará en el Congreso de la Nación y que impactará de manera directa sobre más de 600 mil usuarios de 13 departamentos de su provincia, quienes hoy gozan de descuentos del 30% y 50% en el gas natural.



“Sacar a Córdoba de la zona fría es una locura, porque eso va a significar que a los vecinos se les incremente la factura del gas natural, que se les disparen exponencialmente”, afirmó de manera categórica.



El contraste de la dignidad frente a la burla puntana



La vehemencia del cordobés para proteger a su gente resalta aún más la desconexión y la provocación de los representantes puntanos. Mientras Llaryora remarca que “en este momento del año y de la economía, los vecinos no llegan a fin de mes" y califica la medida como "un ataque directo", en San Luis la diputada libertaria Mónica Becerra se dedica a capturar selfies y a "festejar" en sus redes sociales el avance del dictamen.



Esta actitud, compartida por Carlos Alberto Almena, representa una verdadera burla para una ciudadanía asfixiada que ya no sabe cómo pagar las tarifas ni llegar a mitad de mes. Cabe recordar que en San Luis el beneficio de la Ley 27.637 incluye a casi todos los departamentos, alcanzando a unos 100 mil usuarios y cubriendo al 70% de la población que ahora quedará completamente desamparada.



La entrega de los recursos y el castigo a las provincias que cumplen también formaron parte del duro descargo del gobernador de Córdoba. “En el mismo proyecto de ley benefician a los porteños y después subsidian a distribuidoras eléctricas del AMBA que no cumplieron en tiempo y forma con sus pagos a CAMMESA. Mientras tanto, a Córdoba, que viene haciendo las cosas bien y cumpliendo, la castigan”, sostuvo Llaryora, quien además exigió que los legisladores den la cara.



“Les pido a los diputados y senadores de la provincia que no entreguen a los cordobeses. Los vecinos tienen que saber qué va a votar cada uno", subrayó.



Al final del día, la discusión expone un contraste violento: el sentido común de un mandatario que pelea por los suyos frente a un gobierno puntano que le da la espalda a su propia gente para aplaudir el hambre del rebaño.