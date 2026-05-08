Poggi ajusta la gestión, blinda a su familia: los parientes y amigos resisten el recorte

Bajo la bandera de la eficiencia y la austeridad administrativa, el gobernador Claudio Poggi ha iniciado una profunda purga en las estructuras de su gabinete. Sin embargo, detrás del discurso de reordenamiento de recursos frente a la crisis, ha quedado al descubierto un criterio de selección que contradice sus promesas de campaña.



Mientras sectores del radicalismo y el adolfismo fueron barridos de la gestión tras el quiebre de la coalición gobernante, los lazos de sangre parecen haber encontrado un refugio seguro frente al recorte.



Aquel lema de terminar con los acomodos familiares que el mandatario pregonó al asumir el cargo ha quedado desdibujado ante la permanencia de su círculo íntimo en puestos estratégicos.



La lista de nombres propios es elocuente y atraviesa diversas áreas del organigrama público. Su esposa, Sandra Correa, ejerce una influencia central como asesora bajo el rótulo de ad honorem, mientras que su hija, María Victoria Poggi, se mantiene en la subdirección de Personerías Jurídicas.



La red de parentesco se extiende también a su cuñada, Sonia Correa, quien maneja un programa de Desarrollo Humano, y a su ex cuñado, Luis Quintas, quien continúa al frente de la Universidad de la Punta.



A esta estructura se suma Gabriel Sindoni, cuñado del hijo del gobernador, consolidando un esquema donde la "familia es lo primero" antes que la idoneidad o la renovación política. Y apenas son algunos ejemplos, la lista sigue sumando nombres cercanos.



Este blindaje familiar genera una pregunta inevitable entre los sectores desplazados de la convergencia sobre si el ajuste alcanzará alguna vez a los apellidos del núcleo duro poggista, como los Ordoñez, Endeiza, Santarone o Masci.



La contradicción entre el ajuste exigido a los socios políticos y la preservación de los parientes directos ha dejado a la gestión en una posición ética delicada.



El "nunca más" a los privilegios de los allegados parece haber sido reemplazado por un sistema de protección familiar que resiste incluso a las crisis más severas de la provincia. Lo primero es la familia.