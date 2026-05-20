“La niñera, los amigos y los familiares”: las contrataciones que generan bronca en Cultura

Mientras decenas de trabajadores quedaron afuera o sobreviven con ayuda de familiares para poder comer, en la Dirección de Eventos, Fiestas Provinciales y Espacios Culturales avanzaron nuevas contrataciones que ahora desatan fuertes críticas internas por presuntos acomodos políticos y vínculos personales con funcionarios.

La documentación incorporada en expedientes oficiales muestra pedidos de contratación por montos de hasta $1.200.000 mensuales para personas vinculadas al entorno de funcionarios del área.

Uno de los casos que más comentarios generó es el de Fernanda Jazmín Chirino, cuya contratación fue solicitada para tareas de fotografía y video por $800.000 mensuales. Según su currículum incorporado en el expediente, desde 2025 se desempeña como niñera para la familia “Gómez-Ibarra”.

Fuentes vinculadas al área aseguran que Chirino sería la niñera de Nadia Ibarra, directora de Eventos y funcionaria que ya había quedado expuesta públicamente por distintos episodios polémicos relacionados con actividades oficiales.

También aparecen cuestionamientos por la situación de María Noelia González Debattista, cuya contratación fue impulsada por $800.000 para tareas de articulación y gestión cultural. En el organismo se dice que es amiga de Hernán Pereira, jefe de área de La Nave, y que ambos forman parte del mismo círculo político radical.

Otra contratación observada es la de Manuel Sethson Crespo, incorporado para manejo audiovisual y redes sociales. Trabajadores del área afirman que el joven realizaba cursos gratuitos vinculados al gaming y streaming en La Nave, mientras que ahora pasó a integrar el esquema de contrataciones oficiales.

En paralelo, también surgieron cuestionamientos sobre Milagros Molina Pinto, cuya incorporación fue requerida para tareas administrativas y control de personal. Dentro del ministerio aseguran que sería familiar directa de un alto funcionario del área cultural.

A esto se suma la aparición de Gustavo Alaminos, secretario privado del ministro, en registros audiovisuales vinculados a actividades dentro de la Casa de la Música, lo que volvió a alimentar las sospechas sobre el manejo interno de las designaciones.

La bronca crece especialmente entre exempleados y trabajadores desplazados durante la reorganización estatal. “Sacaron gente que realmente trabajaba y hoy algunos no tienen ni para comer. Mientras tanto, acomodan amigos, parejas y familiares”, resumió una fuente con acceso al área.

La documentación oficial con pedidos de contratación, antecedentes y solicitudes administrativas figura en expedientes del Ministerio de Turismo y Cultura incorporados en el archivo aportado.