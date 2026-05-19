Una cerveza hecha entre fábricas de Luján y San Luis también ganó en México

La producción de cerveza artesanal en la provincia pasa por un gran momento que se reflejó en la excelente perfomance que las bebidas hechas en San Luis tuvieron en la copa cervecera Aro rojo, en México, una de las competencias más importantes a nivel continental. Creaciones de Luján, Merlo, San Luis y Villa Mercedes obtuvieron medallas en un certamen donde el sabor tuvo un récord de participación.

En Patio Ñanco, una hermosa cervecería enclavada en Luján, se puede tomar la cerveza que obtuvo la medalla de bronce en la categoría Baltic & Imperial Dark beer. Es una Baltic Polter que resultó de una creación colaborativa entre la fábrica del norte provincial y Kerze, instalada en la ciudad de San Luis. El mismo producto había sido galardonado en Chile hace pocas semanas.

El trabajo conjunto entre los cerveceros de Luján y San Luis rindió sus frutos también en la competencia que terminó el fin de semana en Tamaulipas, en México, donde se celebró la sexta edición de Aro rojo con más de 1.300 cervezas e hidromieles para evaluar por parte de un jurado que tuvo miembros de Colombia, India, Panamá, Estados Unidos, Dominicana, México, Brasil y Argentina.

Nicolás Arri y Ricardo Echanis, en Chile el mes pasado.

“Somos dos apasionados de la birra que ya trabajamos en otras ocasiones juntos”, dijo Nicolás Arri, dueño de Patio Ñanco, sobre su participación con Ricardo Echanis, el propietario de Kerze. La cocina del producto se hace a veces en Luján y a veces en San Luis.

Las fábricas pertenecen a Asociación de Cerveceros Artesanales Puntanos, una agrupación que logró vincular a todos los trabajadores del sector y que ya suma varios premios internacionales. Tanto en México como en Chile también trajeron medallas la cervecería “La comuna”, de Villa Mercedes, con su reciente lanzamiento “Sed de gloria”, y la merlina “Dos venados”.