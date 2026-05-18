Postales de ensueño: las imágenes más bellas de Potrero cubierto de nieve
El fotógrafo Daniel Mastandrea retrató el manto blanco que transformó las sierras en retratos de almanaque, fundiendo el otoño con la pureza de la nieve.
La naturaleza no sabe de calendarios, pero sí de instantes irrepetibles. En una de esas sorpresas climáticas -que parecen detalladas por un poeta- las alturas de Potrero de los Funes amanecieron teñidas de un blanco infinito el fin de semana.
La reciente nevada otoñal fue como un lienzo en pleno movimiento donde el cielo y la tierra decidieron fundirse en el mismo tono.
En medio de este escenario bellísimo, el fotógrafo Daniel Mastandrea logró lo que pocos: inmortalizar el instante exacto en que, de alguna manera, dos estaciones se dan la mano. Sus composiciones consiguieron un composé majestuoso.
En sus imágenes, el blanco inmaculado de la nieve en las cumbres convive con los destellos dorados y rojizos de un otoño vibrante.
Las capturas de Mastandrea devuelven una mirada armoniosa del espejo de agua: el lago, calmo, recortado en medio de un algodón espeso que lo rodeaba todo. En el pueblo, la nieve no aisló, sino que convocó.
La nieve se derretirá, los colores del otoño caerán finalmente al suelo en algún momento, pero estas fotografías quedan como el registro de un día en que Potrero de los Funes decidió volverse eterno.
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