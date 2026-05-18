Postales de ensueño: las imágenes más bellas de Potrero cubierto de nieve

La magnificencia de la creación, en una imagen. Foto: Daniel Mastandrea.

La naturaleza no sabe de calendarios, pero sí de instantes irrepetibles. En una de esas sorpresas climáticas -que parecen detalladas por un poeta- las alturas de Potrero de los Funes amanecieron teñidas de un blanco infinito el fin de semana.

Potrero de Los Funes, entre colores mágicos. Foto: Daniel Mastandrea.



La reciente nevada otoñal fue como un lienzo en pleno movimiento donde el cielo y la tierra decidieron fundirse en el mismo tono.

Así estuvo Potrero de Los Funes tras la nieve. Foto: Daniel Mastandrea.



En medio de este escenario bellísimo, el fotógrafo Daniel Mastandrea logró lo que pocos: inmortalizar el instante exacto en que, de alguna manera, dos estaciones se dan la mano. Sus composiciones consiguieron un composé majestuoso.

El lago, rodeado de una belleza irrepetible. Foto: Daniel Mastandrea.



En sus imágenes, el blanco inmaculado de la nieve en las cumbres convive con los destellos dorados y rojizos de un otoño vibrante.

Potrero nevado. Foto: Daniel Mastandrea.



Las capturas de Mastandrea devuelven una mirada armoniosa del espejo de agua: el lago, calmo, recortado en medio de un algodón espeso que lo rodeaba todo. En el pueblo, la nieve no aisló, sino que convocó.

De película. Paisajes de Potrero tras la nevada. Foto: Daniel Mastandrea.



La nieve se derretirá, los colores del otoño caerán finalmente al suelo en algún momento, pero estas fotografías quedan como el registro de un día en que Potrero de los Funes decidió volverse eterno.