Poggi mandó la Ley de Ministerios a la Legislatura en medio de una fuerte crisis política

El Ejecutivo provincial presentó formalmente en la Legislatura el proyecto de la nueva Ley de Ministerios. Aunque el discurso oficial defiende la reforma bajo las banderas de la "austeridad, ordenamiento y eficiencia administrativa" —prometiendo una reducción del 30% de los cargos políticos y la eliminación de ocho estructuras—, los pasillos de Terrazas del Portezuelo crujen ante una realidad mucho más compleja. La poda institucional no parece responder a criterios técnicos, sino a un repliegue de supervivencia política.



Acorralado por la parálisis de la gestión y una creciente presión social, el gobernador Claudio Poggi ha decidido cerrar filas. Detrás de la nueva ingeniería que reduce el organigrama a una Secretaría General, ocho ministerios y cinco secretarías de Estado con rango ministerial, se esconde una concentración absoluta del poder. La gran incógnita que circula en el ámbito político puntano no gira en torno al organigrama formal, sino a los nombres que heredarán el control y el destino de los recursos públicos.



El reparto y el "círculo de los afectos"



A pesar del severo recorte generalizado, la opinión pública ya habla con ironía de una omisión flagrante en el proyecto enviado: el "Ministerio de la Familia y de los Amigos". En este reducto de los afectos cruzados, la austeridad gubernamental parece no tener impacto. La idoneidad técnica y el mérito han sido desplazados por la obediencia ciega y la lealtad de sangre.



Con el nuevo mapa del Estado diseñado, comenzó la danza de nombres y vaticinios. Todo apunta a que los grandes ganadores del rediseño serán las distintas facciones de la mesa chica, agrupadas en líneas internas de lealtad extrema: los denominados "boys" del poder central (Endeiza Boys, Santarone Boys, Ordoñez Boys y Masci Boys).



A esta estructura se le suma el desembarco de sectores vinculados a Maximiliano Frontera y Víctor Moriñigo, configurando un entorno camaleónico donde la pertenencia al círculo íntimo pesa más que la capacidad para resolver las demandas de la ciudadanía.



El rastro del desmantelamiento



La disolución de ciertas dependencias estratégicas también devela las verdaderas intenciones del repliegue. La desaparición de áreas como Ciencia e Innovación borra de un plumazo años de avances tecnológicos.



Más sospechoso aún resulta el desmantelamiento de la Secretaría de Ética Pública, interpretado como un intento explícito de echar tierra sobre escándalos recientes, como el resonado caso del robo de la cosecha de maíz.



Asimismo, la purga interna que rearmó el PANE—organismo asediado por denuncias de corrupción asociadas a alimentos en mal estado— confirman que la prioridad es blindar el control político a cualquier costo.



Mientras tanto, en áreas sensibles y ahora unificadas como Educación, el malestar se profundiza por salarios de miseria y un clima interno hostil, desnudando la distancia insalvable entre el relato oficial de eficiencia y la realidad de una gestión que tambalea.