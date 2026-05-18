Suspenden las clases en la escuela de Beazley por falta de calefacción

El Centro Educativo N° 16, Provincia de Tucumán, de Beazley, suspendió las clases del turno mañana por “la falta de la calefacción” en el establecimiento, según una nota que la escuela le envió a los padres. Allí, bajo el lema de “El año de la Educación”, se indica que la medida se adoptó para proteger la salud de los alumnos.

Lo que la institución llamó “un inconveniente técnico” derivó en la suspensión de las clases sin fecha de retorno en el establecimiento. “Mantendremos comunicación por esta vía”, señaló la escuela en un comunicado que circuló por los teléfonos de los padres de los alumnos.

Para no perder las horas de clases, los docentes enviarán –según dice la nota- tareas y actividades a los grupos de Whats app y pidieron expresamente a los padres que controlen la realización de los deberes en los hogares.

A la vez, estipuló que entre las 12 y las 13 los tutores podrán retirar el “refuerzo alimentario” que se entrega todos los días en el centro educativo. “Por favor, hacerlo con algún elemento que les sirva para transportarlo”, cerró el escueto comunicado.