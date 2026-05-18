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Transporte interurbano

La UTA San Luis suspendió las medidas de fuerza tras lograr un acuerdo con las empresas

El gremio levantó el paro anunciado luego de que las prestatarias presentaran una propuesta favorable para los trabajadores.

Por redacción
| Hace 2 horas
El paro anunciado quedó sin efecto.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Luis emitió un comunicado oficial este lunes para informar la suspensión de las medidas de fuerza que habían sido anunciadas por los trabajadores del sector, a instancias del transporte interurbano.

 


La decisión se tomó luego de una audiencia en la Dirección de Relaciones Laborales. Durante el encuentro, enmarcado en el conflicto que mantenía en vilo al transporte público de la provincia, las empresas prestatarias del servicio formularon una propuesta que resultó favorable para los intereses y reclamos de los choferes.

 


Desde la conducción gremial valoraron positivamente la instancia de diálogo alcanzada en el ámbito institucional. Asimismo, destacaron la importancia de continuar trabajando de manera seria y responsable con el objetivo de encontrar soluciones que no solo garanticen el respeto de los derechos laborales, sino que también aseguren la prestación de un servicio eficiente, regular y adecuado para toda la comunidad.

 


Finalmente, a través del documento firmado por la UTA Seccional San Luis, instaron a las instituciones responsables del transporte, organismos competentes y a las empresas a seguir articulando esfuerzos para mejorar el funcionamiento integral del sistema en beneficio de los trabajadores y los usuarios.
 

 

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