El árbitro Fabián Ortega pidió disculpas por no dejar jugar a un niño albino

El árbitro Fabián Ortega rompió el silencio tras el episodio ocurrido durante un partido de fútbol infantil en La Calera y reconoció públicamente que se equivocó al impedirle jugar a un niño albino por llevar gorra.

El hecho sucedió en un encuentro entre La Calera F.C. y El Chorrillo, categoría 2012. Según el relato de los presentes, Ortega le prohibió el ingreso a Carlos Maciel Ledezma, de 12 años, por usar gorra en la cancha. El accesorio forma parte de una prescripción médica obligatoria para proteger la piel y los ojos del menor frente al sol.

En un descargo público, Ortega explicó que tomó la decisión basándose en el "reglamento y la seguridad" del juego para evitar supuestos accidentes. Admitió que actuó por "desconocimiento total" sobre las necesidades médicas vinculadas albinismo y lamentó el impacto del caso.

"Jamás tuve la intención de perjudicar o discriminar al niño", señaló, y manifestó su arrepentimiento por el escrache recibido en redes sociales tras la difusión del episodio.

El momento ocurrió cuando el director técnico intentó ingresar al jugador faltando cinco minutos para el final del partido. La situación generó repudio inmediato de los clubes involucrados, de las hinchadas y de la Fundación Casa Albina, que denunció “falta de empatía y discriminación”.

La familia de Carlos indicó que “quedó angustiado y con temor de volver a jugar por lo ocurrido”.

Organizaciones vinculadas a la discapacidad y a los derechos de las infancias solicitaron capacitación para árbitros y dirigentes deportivos sobre protocolos de inclusión y condiciones médicas especiales.